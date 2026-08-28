В Украине значительно уменьшилось количество смертельных ДТП

В Украине за январь– июль 2026 в дорожно-транспортных происшествиях погибли 1466 человек, среди них 101 ребенок. Снижение по показателю сертности составило 11.8%. Еще 16 790 человек получили травмы– количество травмированных уменьшилось на 1.9%.

По данным патрульной полиции, за этот период в Украине зафиксировано 13 316 ДТП (-3.1%), в которых погибли и/или травмированы. Статистику приводит патрульная полиция.

Из-за чего чаще всего погибали люди

Главной причиной смертельных ДТП остается превышение безопасной скорости движения. Из-за этого за семь месяцев погибли 812 человек. Важно, что полиция контролирует не безопасную, а разрешенную быстрота движения. То есть усиление контроля и увеличение штрафов не будут влиять на печальную статистику.

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На втором месте нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестройкой. Такие ДТП унесли жизни 92 человек. Третье место занимает переход пешеходами дороги в неустановленном месте – 78 погибших.

Когда на дорогах самое опасное

Больше ДТП с погибшими и травмированными случалось в период с 17:00 до 19:00. Самым опасным днем недели по числу таких аварий стала пятница.

В полиции призывают водителей соблюдать скоростной режим, внимательно следить за дорожной ситуацией и неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения.