В Україні значно зменшилась кількість смертельних ДТП

В Україні за січень–липень 2026 року в дорожньо-транспортних пригодах загинули 1466 людей, серед них 101 дитина. Зниження по показнику сертності склало 11.8%. Ще 16 790 осіб отримали травми – кількість травмованих зменшилась на 1.9%.

За даними патрульної поліції, за цей період в Україні зафіксували 13 316 ДТП (-3.1%), у яких були загиблі та/або травмовані. Статистику наводить патрульна поліція.

Через що найчастіше гинули люди

Головною причиною смертельних ДТП залишається перевищення безпечної швидкості руху. Через це за сім місяців загинули 812 людей. Важливо, що поліція контролює не безпечну, а дозволену швидкість руху. Тобто посилення контролю та збільшення штрафів не будуть впливати на сумну статистику.

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На другому місці — порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов’язане з перестроюванням. Такі ДТП забрали життя 92 людей. Третє місце посідає перехід пішоходами дороги у невстановленому місці — 78 загиблих.

Коли на дорогах найнебезпечніше

Найбільше ДТП із загиблими та травмованими траплялося у період з 17:00 до 19:00. Найнебезпечнішим днем тижня за кількістю таких аварій стала п'ятниця.

У поліції закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму, уважно стежити за дорожньою ситуацією та неухильно виконувати вимоги Правил дорожнього руху.