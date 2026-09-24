В Украине значительно уменьшилось количество смертельных ДТП: статистика

В Украине с января по август 2026 года в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 1741 человек (-11,5%), среди них 412 пешеходов (-14,9%). Еще 20 258 человек (-1%) получили травмы.

По данным патрульной полиции, за восемь месяцев в Украине зафиксировали 16 040 ДТП с погибшими и/или травмированными (-2,3%).“ Укравтопром” .

Из-за чего чаще всего погибали люди

Наибольшее количество смертельных ДТП связывают с превышением безопасной скорости движения. По этой причине погибли 970 человек. Следует напомнить, что полиция контролирует только превышение разрешенной скорости и не контролирует безопасную скорость.

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На втором месте нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестройкой. В таких авариях погибли 112 человек.

Третья по количеству погибших причина – выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном. Он привел к гибели 93 человек.

Когда случается больше всего ДТП

Больше ДТП с погибшими и/или травмированными фиксировали в промежутке с 17:00 до 19:00.

Самым опасным днем недели по количеству таких аварий стало воскресенье.

Статистика демонстрирует, что скорость остается главным фактором смертельных аварий в Украине, в то время как значительная часть других ДТП связана с опасными маневрами и выездом на полосу встречного движения.