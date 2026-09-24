В Україні значно зменшилась кількість смертельних ДТП: статистика

В Україні з січня по серпень 2026 року внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинула 1741 людина (-11,5%), серед них 412 пішоходів (-14,9%). Ще 20 258 людей (-1%) отримали травми.

За даними патрульної поліції, за вісім місяців в Україні зафіксували 16 040 ДТП із загиблими та/або травмованими (-2,3%), повідомляє “Укравтопром”.

Через що найчастіше гинули люди

Найбільшу кількість смертельних ДТП пов’язують із перевищенням безпечної швидкості руху. Через цю причину загинули 970 людей. Варто нагадати, що поліція контролює лише перевищення дозволеної швидкості і не конролює безпечну швидкість.

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На другому місці — порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов’язане з перестроюванням. У таких аваріях загинули 112 людей.

Третя за кількістю загиблих причина — виїзд на смугу зустрічного руху, не пов’язаний з обгоном. Він призвів до загибелі 93 людей.

Коли трапляється найбільше ДТП

Найбільше ДТП із загиблими та/або травмованими фіксували у проміжку з 17:00 до 19:00.

Найнебезпечнішим днем тижня за кількістю таких аварій стала неділя.

Статистика демонструє, що швидкість залишається головним фактором смертельних аварій в Україні, тоді як значна частина інших ДТП пов’язана з небезпечними маневрами та виїздом на смугу зустрічного руху.