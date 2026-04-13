В Василькове запустили бесплатные автобусы: по городу курсирует новый транспорт

Бесплатным общественный транспорт стал для всех жителей и гостей: по городу курсируют современные автобусы, которые совсем недавно ходили на маршрутах Иль-де-Франс.

На слове бесплатный в своей заметке на ФБ-странице сделала акцент городской голова Наталья Баласинович.

Первым запущен маршрут №3, который соединяет район Пески (гимназия №4) с остановкой "Промежуточная". Поэтому это позволяет жителям удобно добираться до работы, учебы или по делам без дополнительных затрат.

Проезд бесплатный для всех

Главная особенность нововведения – полностью бесплатный проезд для всех пассажиров. В городе рассчитывают, что это сделает передвижение более доступным, особенно для социально уязвимых категорий населения.

Теперь уже и Васильков присоединился к городам, где коммунальный транспорт стал бесплатным. Фото: Васильков, мэрия

В мэрии уверены, что адаптация маршрутов и графики движения автобусов отвечают потребностям жителей, но этот процесс может в дальнейшем меняться в соответствии с фактическим пассажиропотоком.



Не хватает водителей

В то же время актуальной остается проблема нехватки водителей. Мэрия вживую бросила клич: кто заинтересован в работе в сфере перевозок – присоединяйтесь.

Пришли низкопольные городские автобусы большой вместимости Irisbus Citelis 12. Обычно они комплектуются дизельными или газовыми моторами мощностью 290 л.с. (213 кВт).

Автобусы имеют классическую 12-метровую длину, откидной пандус возле средних дверей для удобства людей на креслах колесных и родителей с детскими колясками.

Салон оборудован системой кондиционирования и информационными табло. Общая паспортная вместимость (вместе со стоячими местами) до 90–100 пассажиров, от 25 до 33 могут сидеть, это зависит от схемы размещения сидений и размера накопительной зоны напротив средних дверей.