У Василькові запустили безплатні автобуси: містом курсує новий транспорт

Безплатним громадський транспорт став для всіх мешканців та гостей: містом курсують сучасні автобуси, які зовсім недавно ходили на маршрутах Іль-де-Франс.

На слові безкоштовний у своєму дописі на ФБ-сторінці наголосила міський голова Наталія Баласинович.

Першим запущено маршрут №3, який з’єднує район Піски (гімназія №4) із зупинкою "Проміжна". Відтак це дозволяє жителям зручно діставатися до роботи, навчання чи у справах без додаткових витрат.

Проїзд безплатний для всіх

Головна особливість нововведення – повністю безкоштовний проїзд для всіх пасажирів. У місті розраховують, що це зробить пересування більш доступним, особливо для соціально вразливих категорій населення.

Тепер вже й Васильків доєднався до міст, де комунальний транспорт став безплатним.

У мерії впевнені, що адаптація маршрутів та графіки руху автобусів відповідають потребам жителів, але цей процес може надалі змінюватися відповідно до фактичного пасажиропотоку.



Не вистачає водіїв

Водночас актуальною залишається проблема нестачі водіїв. Мерія вжи кинула клич: хто зацікавлений у роботі в сфері перевезень – долучайтеся.

Прийшли низькопідлогові міські автобуси великої місткості Irisbus Citelis 12. Зазвичай вони комплектуюиться дизельними чи газовими моторами потужністю 290 к.с. (213 кВт).

Автобуси мають класичну 12-метрову довжину, відкидний пандус біля середніх дверей для зручності людей на кріслах колісних та батьків з дитячими візками.

Салон обладнаний системою кондиціонування та інформаційними табло. Загальна паспортна місткість (разом зі стоячими місцями) до 90–100 пасажирів, від 25 до 33 можуть сидіти, це залежить від схеми розміщення сидінь та розміру накопичувалнох зони навпроти середніх дверей.