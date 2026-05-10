Ваш автомобиль следит за вами: какие данные собирают современные машины и кто их видит

Производители автомобилей наперегонки хвастаются тем, что их автомобили являются “компьютерами на колесах”, и что они продвигают новые сервисы, свои передовые функции и прочее. Вот за такими “и прочее” скрыто главное – сегодня автомобили имеют непревзойденную способность наблюдать, слушать и собирать информацию с бортовой системы.

Эксперты фонда Mozilla проанализировали политику конфиденциальности машин 25 крупнейших автопроизводителей мира и признали, что бортовая система сверхмощно шпионит за водителем и его пассажирами.

Что именно о вас знает автомобиль

Система собирает больше данных, чем нужно. Это не только то, куда едете в своем автомобиле, какие у вас увлечения, мечты, интимные предпочтения, какую музыку или передачи слушаете, но и что говоришь и каких тем касаешься чаще всего или какие действия совершаешь в салоне.

Илон Маск повсюду хвастался своими "компьютерами на колесах", но ни словом не обмолвился, что конфиденциальность владельцам автомобилей не гарантируется.

Производители постоянно собирают, анализируют и передают данные не только об автомобиле. Большинство водителей даже не догадываются, какой объем информации их машина "сливает" производителю.

Исследование показало неприятную тенденцию: все без исключения автобренды собирают больше данных, чем реально нужно для обеспечения работы автомобиля. При этом значительная часть производителей оставляет за собой право передавать или продавать эти данные третьим сторонам.

Ящик Пандоры конфиденциальность не признает

Подключенный к сети автомобиль сегодня – это набор сенсоров, камер, микрофонов и GPS-модулей.

Машина может фиксировать:

маршруты и место пребывания;

скорость движения;

стиль вождения;

резкие торможения и ускорения;

использование навигации;

контакты и историю звонков со смартфона;

голосовые команды и разговоры в салоне;

данные об усталости или невнимательности водителя и еще много чего...

Редакция Авто24 отобрала только первые 45 позиций из 170, размещенных в перечне на 17 страницах списка. Инфографика: Авто24

Особенно много информации автомобиль получает после подключения смартфона через Bluetooth или USB. Вместе с музыкой мультимедийная система может синхронизировать контакты, сообщения, журнал звонков и геоданные.

С 2026 года ситуация становится еще интереснее: в новых авто ЕС массово появляются обязательные системы мониторинга состояния водителя. Камеры следят за движениями глаз, сонливостью и уровнем концентрации. Это хорошо, но...

Автопроизводители собирают слишком много

Эксперты этой организации еще три года назад заявили, что впервые за всю историю исследований все 25 проверенных брендов получили негативную оценку "Privacy Not Included", то есть "Конфиденциальность не включена". Они гарантируют все, но только не конфиденциальность.

На исследование политики конфиденциальности автопроизводителей аналитики потратили более 600 часов. Результат был беспрецедентным: автомобили преодолели риски безопасности, связанные с приложениями для психического здоровья, видеозвонками и секс-игрушками.

Эксперты издания AutoTrendy со ссылкой на Mozilla даже сформировали инфографику о том, какие именно данные сверх технических параметров отдельные производители собирают, но не афишируют.

Со всем уважением к производителям цитируем инфографику, построенную коллегами на исследованиях упомянутых экспертов. Перевод, оформление: Авто24

Статистика выглядит показательно:

84% компаний могут передавать данные третьим сторонам;

76% допускают продажу информации;

более половины (55%) готовы передавать данные государственным структурам без решения суда.

"Автомобильные компании: прекратите свои огромные программы сбора данных. Исследование показало, что популярные мировые автомобильные бренды, такие как Chevrolet, Nissan, Toyota, Kia, Audi, Jeep, Honda, Volkswagen и другие, собирают ваши глубоко личные данные, такие как ваша генетическая информация и сексуальная активность. Этот навязчивый сбор информации происходит с помощью сети датчиков, микрофонов, камер, а также телефонов, программ и подключенных сервисов, которые вы используете в своем автомобиле, – отметили в прошлом году эксперты Mozilla.

Как уменьшить слежку автомобиля

Полностью отключить сбор данных в современном авто практически невозможно, но минимизировать его реально.

Специалисты советуют:

отключить передачу данных третьим сторонам в меню мультимедиа;

не подключать смартфон через USB без надобности;

внимательно читать политику конфиденциальности производителя;

после ремонта проверять доступ сторонних устройств к OBD-системе;

обновлять программное обеспечение автомобиля.

Интересно, что среди немногих брендов с относительно лучшими оценками конфиденциальности Mozilla назвала Renault и Dacia – там хотя бы декларируют право пользователя на удаление персональных данных.

Чем новее авто – тем больше информации

Аналитики прогнозируют, что уже к 2030 году около 95% новых автомобилей в мире будут постоянно подключены к сети. А это означает, что объем собранных данных будет только расти.

В последнее время часто собранными автопроизводителями персональными, социальными и биометрическими данными пользуются страховые компании. Такое слежение завышает расходы владельцев транспорта на страхование, потому что автостраховщики нашли новый способ обмана.

Мораль здесь даже не в самом сборе информации, а в том, что большинство водителей до сих пор не осознает: современный автомобиль давно научился наблюдать за своим владельцем почти непрерывно.