Венгрия переводит школьный транспорт на электропривод: прибыли первые электробусы

Проект реализуется в рамках государственной программы e-School Bus при поддержке Венгерского агентства развития мобильности HUMDA. На его финансирование выделено более 1,9 млрд форинтов. Как пишет Авто24, в пересчете это составляет примерно 273,6 млн грн.

Цель инициативы – не только сократить выбросы CO₂, но и оценить эффективность использования электротранспорта для организованных школьных перевозок, а также сформировать модель устойчивой транспортной системы для учебных заведений.

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Электротранспорт для школ

Новые Ford E-Transit Custom будут использоваться для ежедневной доставки детей в учебные заведения, а также для поездок на спортивные, научные и художественные мероприятия.

Автомобили рассчитаны на девять мест и относятся к категории M1, поэтому ими можно управлять с обычными водительскими правами категории B. Это позволяет значительно упростить эксплуатацию транспорта без необходимости привлечения водителей с категорией D.

Школе не придется искать человека с "автобусными правами", при необходимости за руль может сесть даже учитель с открытой категорией B, если штатный водитель заболеет. Фото: Klebelsberg Központ

Первоначальный план предусматривал закупку 43 электромикроавтобусов, однако благодаря эффективному использованию бюджета количество машин удалось увеличить до 51.

Инклюзивность стала одним из приоритетов

Особое внимание в проекте уделили доступности образования. Из 51 аккумуляторного микроавтобуса 35 будут оборудованы для перевозки пассажиров в инвалидных колясках. Автомобили получат специальные подъемники, системы крепления и соответствующее оснащение для безопасной перевозки детей с особыми образовательными потребностями.

При этом конструкция позволяет при необходимости быстро вернуть автомобиль к стандартной девятиместной конфигурации.

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О технических особенностях Ford E-Transit Custom

Для венгерской программы выбрали пассажирскую модификацию Kombi L2 340 с удлиненной колесной базой.

Основные характеристики:

длина – 5,45 м;

девять мест;

задний привод;

электродвигатель мощностью около 100 кВт;

тяговая батарея емкостью 71 кВт·ч;

запас хода по циклу WLTP – до 362 км в смешанном режиме;

до 488 км в городском цикле;

максимальная скорость позволяет полноценно использовать автомобиль не только в городе, но и на загородных дорогах и автомагистралях.

По сравнению с первоначальными условиями тендера транспорт получил батарею увеличенной емкости – 71 кВт·ч вместо запланированных 64 кВт·ч, что обеспечило значительно больший запас хода.

Венгрия отказалась от классического желтого цвета школьных автобусов и заказала белоснежные машины с большими наклейками "Дети". Фото: Klebelsberg Központ

Комфорт и безопасность

Школьные электромикроавтобусы оснащены комплектацией Trend с дополнительными опциями, среди которых кондиционер в салоне, подогрев сидений, боковые подушки безопасности, раздвижные боковые двери для удобной посадки детей.

В салоне на девять мест школьникам созданы все условия для комфортной поездки – к этому стремился Центр Клебельсберг, заказывая автомобили в рамках программы e-School Bus. Фото: Klebelsberg Központ

Снаружи автомобили окрашены в белый цвет и имеют большие желтые информационные наклейки, обозначающие транспорт для перевозки школьников.

Инфраструктура зарядки

В каждом школьном округе вопрос зарядки будет решаться индивидуально. Зарядные станции могут располагаться непосредственно возле школ, в центрах школьных округов или будет использоваться сеть общественных зарядных станций.

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Это только начало

В Центре Клебельсберга отмечают, что развитие экологичного транспорта является составной частью модернизации школьной инфраструктуры. Уже в ближайшее время парк школьного электротранспорта планируется пополнить еще четырьмя полноразмерными 36-местными электробусами Ikarus 120e V4.

Центр Клебельсберг заказал четыре 12-метровых электрических школьных автобуса Ikarus 120e с низким полом. Фото: Klebelsberg Központ

Таким образом, Венгрия формирует одну из первых в Европе комплексных моделей использования электротранспорта для школьных перевозок, сочетая экологичность, доступность образования и современные технологии.