Венгрия переводит школьный транспорт на электропривод: прибыли первые электробусы

ФОТО: Klebelsberg Központ|
В законтрактованной партии 35 машин будут пригодны для перевозки пассажиров в кресле колесном
Проект реализуется в рамках государственной программы e-School Bus при поддержке Венгерского агентства развития мобильности HUMDA. На его финансирование выделено более 1,9 млрд форинтов. Как пишет Авто24, в пересчете это составляет примерно 273,6 млн грн.
Цель инициативы – не только сократить выбросы CO₂, но и оценить эффективность использования электротранспорта для организованных школьных перевозок, а также сформировать модель устойчивой транспортной системы для учебных заведений.
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Электротранспорт для школ
Новые Ford E-Transit Custom будут использоваться для ежедневной доставки детей в учебные заведения, а также для поездок на спортивные, научные и художественные мероприятия.
Автомобили рассчитаны на девять мест и относятся к категории M1, поэтому ими можно управлять с обычными водительскими правами категории B. Это позволяет значительно упростить эксплуатацию транспорта без необходимости привлечения водителей с категорией D.
Школе не придется искать человека с "автобусными правами", при необходимости за руль может сесть даже учитель с открытой категорией B, если штатный водитель заболеет. Фото: Klebelsberg Központ
Первоначальный план предусматривал закупку 43 электромикроавтобусов, однако благодаря эффективному использованию бюджета количество машин удалось увеличить до 51.
Инклюзивность стала одним из приоритетов
Особое внимание в проекте уделили доступности образования. Из 51 аккумуляторного микроавтобуса 35 будут оборудованы для перевозки пассажиров в инвалидных колясках. Автомобили получат специальные подъемники, системы крепления и соответствующее оснащение для безопасной перевозки детей с особыми образовательными потребностями.
При этом конструкция позволяет при необходимости быстро вернуть автомобиль к стандартной девятиместной конфигурации.
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О технических особенностях Ford E-Transit Custom
Для венгерской программы выбрали пассажирскую модификацию Kombi L2 340 с удлиненной колесной базой.
Основные характеристики:
- длина – 5,45 м;
- девять мест;
- задний привод;
- электродвигатель мощностью около 100 кВт;
- тяговая батарея емкостью 71 кВт·ч;
- запас хода по циклу WLTP – до 362 км в смешанном режиме;
- до 488 км в городском цикле;
- максимальная скорость позволяет полноценно использовать автомобиль не только в городе, но и на загородных дорогах и автомагистралях.
По сравнению с первоначальными условиями тендера транспорт получил батарею увеличенной емкости – 71 кВт·ч вместо запланированных 64 кВт·ч, что обеспечило значительно больший запас хода.
Венгрия отказалась от классического желтого цвета школьных автобусов и заказала белоснежные машины с большими наклейками "Дети". Фото: Klebelsberg Központ
Комфорт и безопасность
Школьные электромикроавтобусы оснащены комплектацией Trend с дополнительными опциями, среди которых кондиционер в салоне, подогрев сидений, боковые подушки безопасности, раздвижные боковые двери для удобной посадки детей.
В салоне на девять мест школьникам созданы все условия для комфортной поездки – к этому стремился Центр Клебельсберг, заказывая автомобили в рамках программы e-School Bus. Фото: Klebelsberg Központ
Снаружи автомобили окрашены в белый цвет и имеют большие желтые информационные наклейки, обозначающие транспорт для перевозки школьников.
Инфраструктура зарядки
В каждом школьном округе вопрос зарядки будет решаться индивидуально. Зарядные станции могут располагаться непосредственно возле школ, в центрах школьных округов или будет использоваться сеть общественных зарядных станций.
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Это только начало
В Центре Клебельсберга отмечают, что развитие экологичного транспорта является составной частью модернизации школьной инфраструктуры. Уже в ближайшее время парк школьного электротранспорта планируется пополнить еще четырьмя полноразмерными 36-местными электробусами Ikarus 120e V4.
Центр Клебельсберг заказал четыре 12-метровых электрических школьных автобуса Ikarus 120e с низким полом. Фото: Klebelsberg Központ
Таким образом, Венгрия формирует одну из первых в Европе комплексных моделей использования электротранспорта для школьных перевозок, сочетая экологичность, доступность образования и современные технологии.