Угорщина переводить шкільний транспорт на електротягу: перші електробуси прибули

Проєкт реалізовується в межах державної програми e-School Bus за підтримки Угорського агентства розвитку мобільності HUMDA. На його фінансування спрямовано понад 1,9 млрд форинтів. Як пише Авто24, у конвертації приблизно 273,6 млн грн.

Мета ініціативи – не лише скоротити викиди CO₂, а й оцінити ефективність використання електротранспорту для організованих шкільних перевезень та сформувати модель сталої транспортної системи для закладів освіти.

Читайте також Ford E-Transit отримав потужніший акумулятор, швидшу зарядку і трохи вищу ціну

Електротранспорт для шкіл

Нові Ford E-Transit Custom використовуватимуться для щоденного підвезення дітей до навчальних закладів, а також для поїздок на спортивні, наукові та мистецькі заходи.

Автомобілі мають дев'ять місць і належать до категорії M1, тому ними можна керувати зі звичайним водійським посвідченням категорії B. Це дозволяє значно спростити експлуатацію транспорту без необхідності залучення водіїв із категорією D.

Школі не доведеться шукати людину з "автобусними правами", при потребі за кермо може сісти навіть вчитель з відкритою категорією В, якщо штатний водій захворіє. Фото: Klebelsberg Központ

Початковий план передбачав закупівлю 43 електромікроавтобусів, однак завдяки ефективному використанню бюджету кількість машин вдалося збільшити до 51.

Інклюзивність стала одним із пріоритетів

Особливу увагу в проєкті приділили доступності освіти. З 51 акумуляторного мікроавтобуса 35 будуть обладнані для перевезення пасажирів на інвалідних візках. Автомобілі отримають спеціальні підйомники, системи кріплення та відповідне оснащення для безпечного транспортування дітей з особливими освітніми потребами.

При цьому конструкція дозволяє за необхідності швидко повернути автомобіль до стандартної дев'ятимісної конфігурації.

Читайте також Ford E-Transit з'явиться у повнопривідній версії

Про технічні особливості Ford E-Transit Custom

Для угорської програми обрали пасажирську модифікацію Kombi L2 340 із подовженою колісною базою.

Основні характеристики:

довжина – 5,45 м;

дев'ять місць;

задній привід;

електродвигун потужністю близько 100 кВт;

тягова батарея місткістю 71 кВт-год;

запас ходу за циклом WLTP – до 362 км у змішаному режимі;

до 488 км у міському циклі;

максимальна швидкість дозволяє повноцінно використовувати автомобіль не лише у місті, а й на заміських дорогах та автомагістралях.

Порівняно з початковими умовами тендера транспорт отримав збільшену батарею – 71 кВт-год замість запланованих 64 кВт-год, що забезпечило суттєво більший запас ходу.

Угорщина відійшла від класичного жовтого кольору шкільних автобусів й замовила білосніжні машини з великими наліпками "Діти". Фото: Klebelsberg Központ

Комфорт та безпека

Шкільні електромікроавтобуси оснащені комплектацією Trend із додатковими опціями, серед яких кондиціонер в салоні, підігрів сидінь, бічні подушки безпеки, розсувні бокові двері для зручної посадки дітей.

В салоні на дев'ять місць школярам створено усі умови для комфортної поїздки – цього прагнув Центр Клебельсберг, замовляючи машини за програмою програми e-School Bus. Фото: Klebelsberg Központ

Зовні автомобілі пофарбовані у білий колір та мають великі жовті інформаційні наліпки, які позначають транспорт для перевезення школярів.

Інфраструктура заряджання

У кожному шкільному окрузі питання заряджання вирішуватиметься індивідуально. Зарядні станції можуть розташовуватися безпосередньо біля шкіл, у центрах шкільних округів або використовуватиметься мережа громадських зарядних станцій.

Читайте також Електричний Ford Transit Custom стане повнопривідним



Це лише початок

У Центрі Клебельсберг зазначають, що розвиток екологічного транспорту є складовою модернізації шкільної інфраструктури. Уже найближчим часом парк шкільного електротранспорту планують доповнити ще чотирма повнорозмірними 36-місними електробусами Ikarus 120e V4.

Центр Клебельсберг замовив чотири 12-метрові електричні шкільні автобуси Ikarus 120e з низькою підлогою. Фото: Klebelsberg Központ

Таким чином Угорщина формує одну з перших у Європі комплексних моделей використання електротранспорту для шкільних перевезень, поєднуючи екологічність, доступність освіти та сучасні технології.