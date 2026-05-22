Вьетнамский VinFast VF 8 удивил дизайном и ценой

Новая генерация кроссовера появилась через пять лет после появления оригинальной модели от ателье Pininfarina, отмечает Carscoops. Визуально новый VinFast VF 8 получил агрессивную переднюю часть, которая своей закрытой решеткой радиатора и узкими воздухозаборниками напоминает шлем злодея из комиксов.

Профиль кроссовера с восходящей линией остекления вызывает ассоциации с Peugeot 2008 и Alfa Romeo Junior. Спортивный образ дополняют аэродинамические 19-дюймовые колесные диски. При этом автомобиль стал компактнее: длина сократилась на 49 мм (до 4701 мм), а колесная база уменьшилась сразу на 110 мм до 2840 мм.

Цифровизация салона

Внутри кроссовер сохранил пятиместную компоновку, но лишился большинства физических кнопок. Главный информационно-развлекательный экран уменьшился с 15,6 до 12,9 дюйма, однако впервые в истории модели появилась полноценная цифровая панель приборов.

В список стандартного оснащения вошли двухзонный климат-контроль, аудиосистема на 8 динамиков и полный комплекс ассистентов водителя ADAS. В основе кроссовера лежит совершенно новая архитектура, построена по принципу программно-определяемого транспортного средства (Software Defined Vehicle).

Технический “даунгрейд” ради экономии

Самые большие изменения произошли под капотом. Если предшественник в топовых версиях имел полный привод, два мотора мощностью 402 л.с. и батарею на 87,7 кВт-ч, то новое поколение предлагает более скромные характеристики:

Привод: исключительно передний;

Мощность: один электродвигатель на 228 л.с. (170 кВт);

Батарея: емкость 60,13 кВт-ч;

Запас хода: заявлено 500 км по оптимистическому циклу NEDC.

Благодаря упрощению конструкции стартовая цена вьетнамского электрокара снизилась до 999 миллионов вьетнамских донгов (около 37 900 долларов), тогда как базовый предшественник стоил от 38 700 долларов, а версия Plus доходила до 45 500 долларов.

Глобальные планы и запуск производства

Прием заказов во Вьетнаме стартует 27 мая, а первые клиенты получат свои машины в конце июля. Выйдет ли новый VF 8 на внешние рынки, компания пока не сообщает. Интересно то, что первое поколение модели должно было покорить рынок США, однако экспансия провалилась – в прошлом году там было продано менее 1500 единиц. В целом в глобальном плане дела идут лучше: по итогам 2025 года VinFast продемонстрировал рекордные 196 919 автомобилей по всему миру.

