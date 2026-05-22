В'єтнамський VinFast VF 8 здивував дизайном та ціною

Нова генерація кросовера з’явилась через п'ять років після появи оригінальної моделі від ательє Pininfarina, зазначає Carscoops. Візуально новий VinFast VF 8 отримав агресивну передню частину, яка своєю закритою решіткою радіатора та вузькими повітрозабірниками нагадує шолом лиходія з коміксів.

Профіль кросовера з висхідною лінією скління викликає асоціації з Peugeot 2008 та Alfa Romeo Junior. Спортивний образ доповнюють аеродинамічні 19-дюймові колісні диски. При цьому автомобіль став компактнішим: довжина скоротилася на 49 мм (до 4701 мм), а колісна база зменшилася одразу на 110 мм до 2840 мм.

Цифровізація салону

Усередині кросовер зберіг п'ятимісну компоновку, але позбувся більшості фізичних кнопок. Головний інформаційно-розважальний екран зменшився з 15,6 до 12,9 дюйма, проте вперше в історії моделі з'явилася повноцінна цифрова панель приладів.

До списку стандартного оснащення увійшли двозонний клімат-контроль, аудіосистема на 8 динаміків та повний комплекс асистентів водія ADAS. В основі кросовера лежить абсолютно нова архітектура, побудована за принципом програмно-визначеного транспортного засобу (Software Defined Vehicle).

Технічний “даунгрейд” заради економії

Найбільші зміни відбулися під капотом. Якщо попередник у топових версіях мав повний привід, два мотори потужністю 402 к.с. та батарею на 87,7 кВт-год, то нове покоління пропонує скромніші характеристики:

Привід: виключно передній;

Потужність: один електродвигун на 228 к.с. (170 кВт);

Батарея: ємність 60,13 кВт-год;

Запас ходу: заявлено 500 км за оптимістичним циклом NEDC.

Завдяки спрощенню конструкції стартова ціна в'єтнамського електрокара знизилася до 999 мільйонів в'єтнамських донгів (близько 37 900 доларів), тоді як базовий попередник коштував від 38 700 доларів, а версія Plus доходила до 45 500 доларів.

Глобальні плани та запуск виробництва

Прийом замовлень у В'єтнамі стартує 27 травня, а перші клієнти отримають свої машини наприкінці липня. Чи вийде новий VF 8 на зовнішні ринки, компанія наразі не повідомляє. Цікаво те, що перше покоління моделі мало підкорити ринок США, проте експансія провалилася – минулого року там було продано менше 1500 одиниць. Загалом у глобальному плані справи йдуть краще: за підсумками 2025 року VinFast продемонстрував рекордні 196 919 автомобілів по всьому світу.

Українське коріння в'єтнамського автопрому