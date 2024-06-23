Український успіх

До Харкова Вионг приїхав у 1993 році, розповідає Бізнес 24. Спочатку він відкрив ресторан в’єтнамської кухні, а потім було доленосне рішення запустити виробництво локшини швидкого приготування "Мівіна".

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Цей продукт набув великої популярності. Згодом, у 2010 році, коли в'єтнамець поглинув основних конкурентів, до Вионга з пропозицією викупу звернувся швейцарський гігант харчової промисловості Nestle. В'єтнамець прийняв пропозицію на 150 мільйонів доларів.

У чому секрет успіху

Вионг народився у повоєнному Ханої, в сім'ї військового та продавчині чаю. Економічна ситуація була вкрай складна, тож інколи сім'я жила на скромний заробіток матері.

Тоді в мене було єдине бажання – допомогти родині. Я постановив бути наполегливим та неодмінно прийти до цієї мети. Наполегливість – ось що вирізняє всіх успішних людей,

– розповідав мільярдер.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Жага до знань та чудові результати в математиці дозволили отримати стипендію у Московському геологорозвідувальному інституті. Згодом він познайомився з Ту Хуонг, яка вчилася у Київському національному університеті, опановуючи міжнародне право.

Саме після одруження пара вирішила перебратися до Харкова та заснувати виробництво популярної у рідному В'єтнамі локшину швидкого приготування.

Що було після України

Вионг повернувся у В'єтнам та став інвестувати у курорт та будівництво, що потім принесло йому великі статки та дозволило увійти до сотні найбагатших людей планети.

Знайомі відзначали скромний стиль життя Вионга, хоча він легко може дозволити собі будь-який атрибут розкоші. Натомість вільний час він любить проводити вдома, переглядаючи фільми про східні єдиноборства.