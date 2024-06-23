Украинский успех

В Харьков Вионг приехал в 1993 году, рассказывает Бизнес 24. Сначала он открыл ресторан вьетнамской кухни, а потом было судьбоносное решение запустить производство лапши быстрого приготовления "Мивина".

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Этот продукт приобрел большую популярность. Впоследствии, в 2010 году, когда вьетнамец поглотил основных конкурентов, к Вионгу с предложением выкупа обратился швейцарский гигант пищевой промышленности Nestle. Вьетнамец принял предложение на 150 миллионов долларов.

В чем секрет успеха

Вионг родился в послевоенном Ханое, в семье военного и продавщицы чая. Экономическая ситуация была крайне сложная, поэтому иногда семья жила на скромный заработок матери.

Тогда у меня было единственное желание – помочь семье. Я решил быть настойчивым и непременно прийти к этой цели. Настойчивость – вот что отличает всех успешных людей,

– рассказывал миллиардер.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Жажда знаний и отличные результаты в математике позволили получить стипендию в Московском геологоразведочном институте. Впоследствии он познакомился с Ту Хуонг, которая училась в Киевском национальном университете, осваивая международное право.

Именно после бракосочетания пара решила перебраться в Харьков и основать производство популярной в родном Вьетнаме лапшу быстрого приготовления.

Что было после Украины

Вионг вернулся во Вьетнам и стал инвестировать в курорт и строительство, что потом принесло ему большое состояние и позволило войти в сотню самых богатых людей планеты.

Знакомые отмечали скромный стиль жизни Вионга, хотя он легко может позволить себе любой атрибут роскоши. Зато свободное время он любит проводить дома, просматривая фильмы о восточных единоборствах.