Винницкий трансфер побега за границу "спалился"

36-летнему жителю Киева сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина был одним из участников схемы, что помогала мужчинам призывного возраста выезжать за границу с целью уклонения от мобилизации. Его роль заключалась в практической организации "маршрута" – от встречи клиента до доставки в пограничную зону.

Схема за $20 тысяч

Вся схема незаконной переправки в Республику Молдова оценивалась организаторами в $20 тысяч. Из этой суммы непосредственный исполнитель получал $7500.

За эти средства он обеспечивал:

трансфер по территории Винницкой области;

инструктаж по обходу пунктов пропуска;

рекомендации для дальнейшего незаконного пересечения границы

Задержали подозреваемого в Виннице во время встречи с “клиентом” и передачи денег. Фото: Винницкая прокуратура

Мера пресечения и следствие

Суд избрал мужчине меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч гривен.

Досудебное расследование осуществляют следователи Винницкого районного управления полиции при оперативном сопровождении СБУ. Правоохранители устанавливают других участников схемы.