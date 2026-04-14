Вінницький трансфер втечі за кордон "спалився"

36-річному жителю Києва повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік був одним з учасників схеми, що допомагала чоловікам призовного віку виїжджати за кордон з метою ухилення від мобілізації. Його роль полягала у практичній організації "маршруту" – від зустрічі клієнта до доставлення в прикордонну зону.

Читайте також Єдиного тарифу на переправлення ухилянтів через кордон не існує

Схема за $20 тисяч

Уся схема незаконного переправлення до Республіки Молдова оцінювалася організаторами у $20 тисяч. З цієї суми безпосередній виконавець отримував $7500.

За ці кошти він забезпечував:

трансфер територією Вінницької області;

інструктаж щодо обходу пунктів пропуску;

рекомендації для подальшого незаконного перетину кордону.є

Затримали підозрюваного у Вінниці під час зустрічі з “клієнтом” та передачі грошей. Фото: Вінницька прокуратура

Запобіжний захід і слідство

Суд обрав чоловіку запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 тисяч гривень.

Читайте також Помічник ухилянтів позбувся авто, грошей, але отримав цілодобову варту

Досудове розслідування здійснюють слідчі Вінницького районного управління поліції за оперативного супроводу СБУ. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.