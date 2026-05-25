Вместо фронта – на продажу: военный партиями торговал гуманитарными внедорожниками

На нынешнем этапе следствия задержанный находится в статусе подозреваемого, поскольку его вину должен установить суд на основании отобранных обвинительных актов, документальных и вещественных доказательств.

По сообщению специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, 49-летний фигурант в мае 2026 года решил заработать на автомобилях повышенной проходимости, которые были завезены на льготных условиях для армии.

Читайте также Мошенники зарабатывали миллионы на авто для ВСУ: организатора вернули в Украину

Продавал машины партиями

Для поиска покупателей подозреваемый разместил объявления в Facebook и TikTok. По установленному факту он на тех ресурсах предложил для продажи сразу три автомобиля.

Какие авто продавались:

Mercedes-Benz ML270;

BMW X5;

Toyota RAV4.

На предложение откликнулся человек, который искал транспорт для военных. Во время встречи подозреваемый показал все три внедорожника и даже продемонстрировал документы, которые подтверждали их статус гуманитарной помощи.

Автомобили имели хорошее техническое состояние, прекрасный внешний вид и ухоженные салоны. Фото: Спецпрокуратура Николаевщины

Ценники имели привлекательный смысл

За Toyota продавец просил 3900 долларов, за BMW - 4800 долларов, а за Mercedes – 4700 долларов США. В тот же день он получил 200 долларов задатка.

Финальная сделка состоялась 19 мая на парковке одной из АЗС. По версии следствия, военнослужащий передал покупателю ключи, документы и три автомобиля, получив взамен 13 400 долларов США.

Читайте также Волонтер продал 50 "гуманитарных" машин и в дополнение предлагал продать оружие

По сценарию "контрольной закупки"

Это была совместная операция ГУНП в Николаевской области, военной контрразведки СБУ и под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Покупатель был реальный, но уже пошел на торг под контролем правоохранителей. Сразу после передачи денег продавца в статусе действующего военного задержали "на горячем". Тот даже не успел нарадоваться полученными деньгами – накрыли мгновенно.

Деньги, что уже радовали душу, служивый посчитать не успел, потому что подоспели другие служивые и надели наручники. Фото: ГУНП Николаевской области

Что инкриминируют

Подозреваемому в противоправных действиях сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины – продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли во время военного положения.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в более 266 тысяч гривен.

Читайте также Тема "гуманитарных" автомобилей обернулась 24 обысками в трех областях и столице

Если в суде будет доказана вина, то фигурант дела может получить срок заключения до семи лет.

Что еще интересного из изъятого

Кроме изъятых автомобилей упомянутых выше марок и моделей, во время обысков правоохранители также изъяли боеприпасы и документы, важные для следствия.

Сами внедорожники арестованы как вещественные доказательства, а следователи устанавливают их происхождение и схему ввоза в Украину.