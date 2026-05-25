Вместо фронта – на продажу: военный партиями торговал гуманитарными внедорожниками

ФОТО: Коллаж Авто24|
Продавал гуманитарные машины даже оптом, а в опции мог предложить еще и боеприпасы
На нынешнем этапе следствия задержанный находится в статусе подозреваемого, поскольку его вину должен установить суд на основании отобранных обвинительных актов, документальных и вещественных доказательств.
По сообщению специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, 49-летний фигурант в мае 2026 года решил заработать на автомобилях повышенной проходимости, которые были завезены на льготных условиях для армии.
Продавал машины партиями
Для поиска покупателей подозреваемый разместил объявления в Facebook и TikTok. По установленному факту он на тех ресурсах предложил для продажи сразу три автомобиля.
Какие авто продавались:
- Mercedes-Benz ML270;
- BMW X5;
- Toyota RAV4.
На предложение откликнулся человек, который искал транспорт для военных. Во время встречи подозреваемый показал все три внедорожника и даже продемонстрировал документы, которые подтверждали их статус гуманитарной помощи.
Автомобили имели хорошее техническое состояние, прекрасный внешний вид и ухоженные салоны. Фото: Спецпрокуратура Николаевщины
Ценники имели привлекательный смысл
За Toyota продавец просил 3900 долларов, за BMW - 4800 долларов, а за Mercedes – 4700 долларов США. В тот же день он получил 200 долларов задатка.
Финальная сделка состоялась 19 мая на парковке одной из АЗС. По версии следствия, военнослужащий передал покупателю ключи, документы и три автомобиля, получив взамен 13 400 долларов США.
По сценарию "контрольной закупки"
Это была совместная операция ГУНП в Николаевской области, военной контрразведки СБУ и под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
Покупатель был реальный, но уже пошел на торг под контролем правоохранителей. Сразу после передачи денег продавца в статусе действующего военного задержали "на горячем". Тот даже не успел нарадоваться полученными деньгами – накрыли мгновенно.
Деньги, что уже радовали душу, служивый посчитать не успел, потому что подоспели другие служивые и надели наручники. Фото: ГУНП Николаевской области
Что инкриминируют
Подозреваемому в противоправных действиях сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины – продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли во время военного положения.
Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в более 266 тысяч гривен.
Если в суде будет доказана вина, то фигурант дела может получить срок заключения до семи лет.
Что еще интересного из изъятого
Кроме изъятых автомобилей упомянутых выше марок и моделей, во время обысков правоохранители также изъяли боеприпасы и документы, важные для следствия.
Сами внедорожники арестованы как вещественные доказательства, а следователи устанавливают их происхождение и схему ввоза в Украину.