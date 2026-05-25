Замість фронту – на продаж: військовий партіями торгував гуманітарними позашляховиками

На нинішньому етапі слідства затриманий перебуває у статусі підозрюваного, оскільки його вину має встановити суд на підставі забраних звинувачувальних актів, документальних та речових доказів.

За повідомленням спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, 49-річний фігурант у травні 2026 року вирішив заробити на автомобілях підвищеної прохідності, які були завезені на пільгових умовах для армії.

Читайте також Шахраї заробляли мільйони на авто для ЗСУ: організатора повернули в Україну

Продавав автівки партіями

Для пошуку покупців підозрюваний розмістив оголошення у Facebook та TikTok. За встановленим фактом він на тих ресурсах запропонував для продажу одразу три автівки.

Які авто продавалися:

Mercedes-Benz ML270;

BMW X5;

Toyota RAV4.

На пропозицію відгукнувся чоловік, який шукав транспорт для військових. Під час зустрічі підозрюваний показав усі три позашляховики та навіть продемонстрував документи, які підтверджували їхній статус гуманітарної допомоги.

Автомобілі мали гарний технічний стан, привабливий зовнішній вигляд та даглянуті салони. Фото: Спецпрокуратура Миколаївщини

Цінники мали привабливий зміст

За Toyota продавець просив 3900 доларів, за BMW — 4800 доларів, а за Mercedes – 4700 доларів США. Того ж дня він отримав 200 доларів завдатку.

Фінальна угода відбулася 19 травня на парковці однієї з АЗС. За версією слідства, військовослужбовець передав покупцю ключі, документи та три автомобілі, отримавши натомість 13 400 доларів США.

Читайте також Волонтер продав 50 "гуманітарних" машин та на додаток пропонував продати зброю

За сценарієм "контрольної закупки"

Це була спільна операція ГУНП у Миколаївській області, військової контррозвідки СБУ та за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Покупець був реальний, але уже пішов на торг під контролем правоохоронців. Одразу після передачі грошей продавця у статусі чинного військового затримали "на гарячому". Той навіть не встиг натішитися отриманими грошима – накрили миттєво.

Гроші, що вже тішили душу, служивий порахувати не встиг, бо підоспіли інші служиві й одягли кайданки. Фото: ГУНП Миколаївщини

Що інкримінують

Підозрюваному у протиправних діях повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України – продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 266 тисяч гривень.

Читайте також Тема "гуманітарних" автівок обернулася 24 обшуками у трьох областях та столиці

Якщо в суді буде доведено вину, то фігурант справи може отримати термін ув'язнення до семи років.

Що ще цікавого з вилученого

Окрім вилучених автомобілів згаданих вище марок та моделей, під час обшуків правоохоронці також вилучили боєприпаси та документи, важливі для слідства.

Самі позашляховики арештовані як речові докази, а слідчі встановлюють їхнє походження та схему ввезення в Україну.