Вместо семейного кроссовера – грубый вездеход: Mitsubishi показала хардкорный Outlander

Как сообщает издание Motor1, официальная премьера автомобиля 2028 года модельного года состоится 3 ноября 2026 года в Лас-Вегасе. На стенде компании покажут сразу три машины: одну заводскую и две доработанные, чтобы продемонстрировать потенциал платформы для тюнинга.

Инженеры серьезно поработали над геометрией кузова. Новые передние и задние бамперы увеличили угол въезда с 18,3 до 20,5 градуса, а угол съезда– до 23,1 градуса. Это означает, что водители будут меньше рисковать оторвать пластик на глубоких путях или крутых спусках. Обули новинку в серьезные "зубастые" шины размерности 265/65 R18, идеально подходящие для камней и гравия. Кроме того, автомобиль получил эксклюзивный зеленый цвет кузова Trail Green Metallic и специальную отделку салона для любителей активного отдыха.

Умная электроника для грязи и камней

Главной технической фишкой стал совершенно новый ездовой профиль Rock, интегрированный в фирменную систему полного привода Super All-Wheel Control. Он использует быстрое управление тормозами, чтобы мгновенно подавлять пробуксовку колес на рыхлом или неровном покрытии.

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В этом режиме на приборной панели появляется специальная графика, которая в реальном времени показывает угол поворота руля, проскольжение каждого колеса и работу антибуксовочной системы. Такого уровня обратной связи на обычных версиях кроссовера раньше не было.

Система кругового обзора адаптируется также под сложные условия. Она остается активной на скорости до 30 километров в час, позволяя водителю постоянно контролировать помехи во время медленного "ползания" по камням. А система помощи при спуске активируется автоматически.

Генеральный директор североамериканского подразделения бренда Марк Чаффин подчеркнул важность этой премьеры. "Выставка SEMA является идеальной площадкой для мирового дебюта совершенно нового Outlander Diamond Trail Edition",– отметил топ-менеджер, намекая на глобальную стратегию развития компании до 2030 года.

Что ждет модель в будущем