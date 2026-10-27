Замість сімейного кросовера – брутальний всюдихід: Mitsubishi показала хардкорний Outlander

Як повідомляє видання Motor1, офіційна прем'єра автомобіля 2028 модельного року відбудеться 3 листопада 2026 року в Лас-Вегасі. На стенді компанії покажуть одразу три такі машини: одну заводську та дві доопрацьовані, щоб продемонструвати потенціал платформи для тюнінгу.

Інженери серйозно попрацювали над геометрією кузова. Нові передній та задній бампери збільшили кут в'їзду з 18,3 до 20,5 градуса, а кут з'їзду – до 23,1 градуса. Це означає, що водії менше ризикуватимуть відірвати пластик на глибоких коліях чи крутих спусках. Взули новинку в серйозні "зубасті" шини розмірності 265/65 R18, які ідеально підходять для каміння та гравію. Крім того, автомобіль отримав ексклюзивний зелений колір кузова Trail Green Metallic та спеціальне оздоблення салону для любителів активного відпочинку.

Розумна електроніка для бруду та каміння

Головною технічною фішкою став абсолютно новий їздовий профіль Rock, який інтегрували у фірмову систему повного приводу Super All-Wheel Control. Він використовує швидке керування гальмами, щоб миттєво придушувати пробуксовування коліс на пухкому або нерівному покритті.

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У цьому режимі на панелі приладів з'являється спеціальна графіка, яка в реальному часі показує кут повороту керма, проковзування кожного колеса та роботу антибуксувальної системи. Такого рівня зворотного зв'язку на звичайних версіях кросовера раніше не було.

Система кругового огляду також адаптується під складні умови. Вона залишається активною на швидкості до 30 кілометрів на годину, дозволяючи водієві постійно контролювати перешкоди під час повільного "повзання" по камінню. А система допомоги при спуску активується автоматично.

Генеральний директор північноамериканського підрозділу бренду Марк Чаффін підкреслив важливість цієї прем'єри. "Виставка SEMA є ідеальним майданчиком для світового дебюту абсолютно нового Outlander Diamond Trail Edition", – зазначив топменеджер, натякаючи на глобальну стратегію розвитку компанії до 2030 року.

Що чекає на модель у майбутньому