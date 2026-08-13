Volkswagen атаковали воры: новая цель очень прибыльна

В современных Volkswagen радарный модуль спрятан непосредственно за логотипом. Эмблема изготовлена из материала, пропускающего радарные волны, а сам сенсор является дорогостоящей электронной деталью.

Как пишет autoexpress.co.uk, ворам достаточно простой отвертки или пластикового инструмента, чтобы снять эмблему и добраться до радара. Часто они просто перерезают проводку и забирают модуль.

Преступники могут следить за машинами

Вся операция занимает считанные секунды, при этом сигнализация автомобиля может не сработать. Владелец узнает о краже уже утром, когда на приборной панели появляются сообщения о неисправности адаптивного круиз-контроля или других систем ADAS.

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Масштаб серии краж также вызывает вопрос о ее организованности. Одна из потерпевших рассказала, что за день до кражи эмблемы ее нового Volkswagen T-Roc заметила дрон в своем саду.

Столичная полиция подтвердила расследование и сообщила примерно о 70 случаях угона автомобильных значков вместе с радарными датчиками.

Правоохранители призывают владельцев сообщать о таких преступления и передавать информацию о подозрительной активности.

Радары продают за сотни евро

Причина появления нового вида краж проста – высокая стоимость компонентов. Новый оригинальный радар для некоторых моделей Volkswagen может стоить около 800 – 1000 евро.

Угнанные детали могут попадать на интернет-площадки или использоваться при ремонте автомобилей после ДТП. Для покупателя такой компонент может выглядеть как обычная б/у запчасть, хотя на самом деле он может быть краденым.

Ремонт обойдется в 1500 евро

Ущерб владельцу значительно превышает стоимость похищенного радара. Необходимо восстановить проводку, заменить эмблему, установить новый модуль, затем программно подключить и точно откалибровать его.

Для калибровки ADAS требуется специальное оборудование. Если радар работает некорректно, автомобиль может неправильно определять помехи или даже ошибочно активировать автоматическое торможение. В итоге полное восстановление может обойтись примерно в 1500 евро.

Проблема может стать вирусной

Пока масштабную серию зафиксировали в Лондоне, однако такая схема потенциально может распространиться на другие европейские страны. Volkswagen является одной из самых популярных марок, а современные Golf, Passat, Tiguan, T-Roc и другие модели оснащаются радарами ADAS.

Полиция советует парковать автомобили в хорошо освещенных и безопасных местах, а владельцам камер наблюдения убедиться, что они исправны. Особое внимание следует обращать на подозрительных людей возле припаркованных автомобилей ночью или ранним утром.

Современные технологии сделали автомобильные радары дорогой, компактной и легкой для угона добычей – и воры уже успели это оценить.