Volkswagen атакували злодії: нова ціль дуже прибуткова

У сучасних Volkswagen радарний модуль захований безпосередньо за логотипом. Емблема виготовлена з матеріалу, який пропускає радарні хвилі, а сам сенсор є дорогою електронною деталлю.

Як пише autoexpress.co.uk, злодіям достатньо простої викрутки або пластикового інструмента, щоб зняти емблему й дістатися радара. Часто вони просто перерізають проводку та забирають модуль.

Злочинці можуть стежити за машинами

Уся операція займає лічені секунди, при цьому сигналізація автомобіля може не спрацювати. Власник дізнається про крадіжку вже вранці, коли на панелі приладів з'являються повідомлення про несправність адаптивного круїз-контролю чи інших систем ADAS.

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Масштаб серії крадіжок також викликає питання щодо її організованості. Одна з потерпілих розповіла, що за день до крадіжки емблеми з її нового Volkswagen T-Roc помітила дрон у своєму саду.

Столична поліція підтвердила розслідування та повідомила приблизно про 70 випадків викрадення автомобільних значків разом із радарними датчиками.

Правоохоронці закликають власників повідомляти про такі злочини та передавати інформацію про підозрілу активність.

Радари продають за сотні євро

Причина появи нового виду крадіжок проста – висока вартість компонентів. Новий оригінальний радар для деяких моделей Volkswagen може коштувати близько 800–1000 євро.

Викрадені деталі можуть потрапляти на інтернет-майданчики або використовуватися під час ремонту автомобілів після ДТП. Для покупця такий компонент може виглядати як звичайна вживана запчастина, хоча насправді він може бути краденим.

Ремонт обійдеться у 1500 євро

Збитки власника значно перевищують вартість викраденого радара. Потрібно відновити проводку, замінити емблему, встановити новий модуль, а потім програмно під'єднати та точно відкалібрувати його.

Для калібрування ADAS потрібне спеціальне обладнання. Якщо радар працюватиме некоректно, автомобіль може неправильно визначати перешкоди або навіть помилково активувати автоматичне гальмування. У підсумку повне відновлення може обійтися приблизно у 1500 євро.

Проблема може стати вірусною

Поки що масштабну серію зафіксували у Лондоні, однак така схема потенційно може поширитися на інші європейські країни. Volkswagen є однією з найпопулярніших марок, а сучасні Golf, Passat, Tiguan, T-Roc та інші моделі оснащуються радарами ADAS.

Поліція радить паркувати автомобілі у добре освітлених і безпечних місцях, а власникам камер спостереження переконатися, що вони справні. Особливу увагу варто звертати на підозрілих людей біля припаркованих автомобілів уночі або рано-вранці.

Сучасні технології зробили автомобільні радари дорогою, компактною та легкою для викрадення здобиччю – і злодії вже встигли це оцінити.