Volkswagen Atlas Cross Sport дебютировал в США: какая цена

Сравнительно со стандартным Atlas новинка на 53 мм ниже и на 137 мм короче. Внешне кроссовер отличается увеличенными воздухозаборниками, затемненными радиаторными решетками, обновленными светодиодными задними фонарями и многослойными фарами с подсвеченной эмблемой бренда для большинства комплектаций. Для машины разработали колесные диски размером 18, 20 и 21 дюйм, а также три новых цвета кузова: Blackberry Metallic, Dark Sage Metallic и Sandstone.

Обновление интерьера и мультимедийные технологии

Салон Atlas Cross Sport претерпел существенные изменения, получив полностью переработанную приборную панель и рычаг переключения передач, перенесенный на рулевую колонку.

Список оснащен достаточно широкий: 10,25-дюймовая цифровая панель, 12,9-дюймовый центральный монитор в базовой версии или 15-дюймовый дисплей в старших комплектациях, две беспроводные зарядки, водительское сиденье с 12-позиционной регулировкой, электропривод дверей. датчики парковки, аудиосистема с 9 динамиками в базе или премиальная акустика Harman Kardon с 14 динамиками в топверсиях.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Новинка поддерживает премиальные сервисы myVW+, включая навигацию с информацией о пробках в реальном времени, Wi-Fi точку доступа, возможность играть в игры на центральном экране и голосовое управление на основе генеративного искусственного интеллекта.

Двигатель и трансмиссия

Под капотом Atlas Cross Sport установлена новая версия 2,0-литрового четырехцилиндрового турбодвигателя EA888 мощностью 282 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В стандартном исполнении привод передний, но покупателям предлагается полный опциональный привод. Официальные цены и подробные комплектации объявят ближе к началу продаж, однако ожидаемая стартовая стоимость составит около 40 000 долларов США.