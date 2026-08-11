Volkswagen Atlas Cross Sport дебютував у США: яка ціна

Порівняно зі стандартним Atlas новинка на 53 мм нижча та на 137 мм коротша. Зовні кросовер вирізняється збільшеними повітрозабірниками, затемненими решітками радіатора, оновленими світлодіодними задніми ліхтарями та багатошаровими фарами з підсвіченою емблемою бренду для більшості комплектацій. Для машини розробили колісні диски розміром 18, 20 та 21 дюйм, а також три нові кольори кузова: Blackberry Metallic, Dark Sage Metallic і Sandstone.

Оновлення інтер'єру та мультимедійні технології

Салон Atlas Cross Sport зазнав суттєвих змін, отримавши повністю перероблену приладову панель та важіль перемикання передач, перенесений на рульову колонку.

Перелік оснащення доволі широкий: 10,25-дюймова цифрова панель, 12,9-дюймовий центральний монітор у базовій версії або 15-дюймовий дисплей у старших комплектаціях, дві бездротові зарядки, водійське сидіння з 12-позиційним регулюванням, електропривод дверей багажника, задні сонцезахисні шторки, передні й задні датчики паркування, аудіосистема з 9 динаміками у базі або преміальна акустика Harman Kardon з 14 динаміками у топверсіях.

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Новинка підтримує преміальні сервіси myVW+, включаючи навігацію з інформацією про затори в реальному часі, Wi-Fi точку доступу, можливість грати в ігри на центральному екрані та голосове керування на основі генеративного штучного інтелекту.

Двигун та трансмісія

Під капотом Atlas Cross Sport встановлено найновішу версію 2,0-літрового чотирициліндрового турбодвигуна EA888 потужністю 282 к.с. та 350 Нм крутного моменту. Мотор працює в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. У стандартному виконанні привід передній, але покупцям пропонується опціональний повний привід. Офіційні ціни та детальні комплектації оголосять ближче до початку продажів, проте очікувана стартова вартість становитиме близько 40 000 доларів США.