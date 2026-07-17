Volkswagen Beetle 1974 года выпуска продают по цене нового автомобиля

На украинском рынке появился редкий классический Volkswagen Beetle 1974 года выпуска. За легендарный “Жук”, прошедший полную реставрацию с использованием оригинальных деталей, продавец просит 25 000 долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

Как отмечается в объявлении на AUTO.RIA, автомобиль был приобретен около 15 лет назад с пробегом 30 тыс. км. После этого он был полностью восстановлен с использованием исключительно новых оригинальных комплектующих Volkswagen.

По словам владельца, после завершения реставрации автомобиль проехал всего около 100 км, а остальное время хранился в гараже.

В ходе реставрации Volkswagen Beetle не претерпел никаких конструктивных изменений. Автомобиль сохранил заводскую спецификацию, а среди оригинальных элементов остались штатное стекло, ключи, аудиосистема и другие заводские комплектующие.

Под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый оппозитный двигатель с воздушным охлаждением мощностью около 50 л.с., который работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – задний.

Volkswagen Beetle первого поколения (Typ 1) считается одним из самых массовых автомобилей в истории мирового автопрома. Благодаря простой конструкции, заднемоторной компоновке и высокой надежности модель завоевала популярность во многих странах мира.

По словам продавца, на одометре автомобиля до сих поротображается пробег 30 тыс. км, зафиксированный до реставрации. С учетом минимальной эксплуатации после реставрации этот Volkswagen Beetle может заинтересовать коллекционеров и ценителей классических автомобилей этой марки.