Volkswagen Beetle 1974 року продають за ціною нового авто

На українському ринку з'явився рідкісний класичний Volkswagen Beetle 1974 року випуску. За легендарний Жук, який пройшов повну реставрацію з використанням оригінальних деталей, продавець просить 25 000 доларів. Про це пише topgir.com.ua.

Як зазначається в оголошенні на AUTO.RIA, автомобіль придбали близько 15 років тому з пробігом 30 тис. км. Після цього він був повністю відновлений із використанням виключно нових оригінальних комплектуючих Volkswagen.

За словами власника, після завершення реставрації автомобіль проїхав лише близько 100 км, а решту часу зберігався в гаражі.

Під час відновлення Volkswagen Beetle не зазнав жодних конструктивних змін. Автомобіль зберіг заводську специфікацію, а серед оригінальних елементів залишилися штатне скло, ключі, аудіосистема та інші заводські комплектуючі.

Під капотом встановлений 1,6-літровий бензиновий опозитний двигун повітряного охолодження потужністю близько 50 к.с., який працює в парі з 4-ступеневою механічною коробкою передач. Привід — задній.

Volkswagen Beetle першого покоління (Typ 1) вважається одним із наймасовіших автомобілів в історії світового автопрому. Завдяки простій конструкції, задньомоторному компонуванню та високій надійності модель здобула популярність у багатьох країнах світу.

За словами продавця, на одометрі автомобіля й досі відображається пробіг 30 тис. км, зафіксований до реставрації. З урахуванням мінімальної експлуатації після відновлення цей Volkswagen Beetle може зацікавити колекціонерів та поціновувачів класичних автомобілів марки.