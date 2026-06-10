Volkswagen Caddy получил цифровой салон в стиле Golf

Внешние дизайнерские изменения имеют сдержанный характер, но позволяют легко отличить обновленную версию. Передний бампер автомобиля полностью переработан: на смену прежней решетке радиатора с сотовой структурой пришли классические горизонтальные воздухозаборники системы охлаждения двигателя.

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Форма головных фар и светодиодная полоса, которая объединяет их по всей ширине капота вокруг фирменной эмблемы VW, остались без изменений. Колесная палитра кузова расширилась четырьмя новыми оттенками с эффектом металлик, среди которых зеленый Reed Green, красный Sunset Red, черный Grenadilla Black и серо-коричневый Grey-Brown. Также покупателям предлагаются легкосплавные диски нового дизайна диаметром от 16 до 18 дюймов.

Модельный ряд четко разделен по функциональному назначению:

Caddy Cargo: Утилитарный коммерческий фургон с практичным кузовом, который отличается использованием большого количества защитных элементов из неокрашенного черного пластика;

Caddy Life, Style и California: Премиальные пассажирские комплектации, где бамперы и зеркала окрашены в цвет кузова и дополнены стильными глянцевыми черными акцентами;

Flexible LCV: Специальная версия, оптимизирована для использования в службах такси и корпоративных парках, которая получила дополнительные удобные поручни и подвески на средних стойках кузова.

Цифровая революция в салоне и сохранение противоречивых решений

Главные инновации сосредоточены внутри автомобиля. Центральным элементом передней панели стал новый отдельностоящий 12,9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, полностью позаимствован у Golf и кроссоверов T-Roc. Новая мультимедийная система предлагает интуитивно понятное меню и широкие возможности персонализации рабочих столов.

Также автомобиль унаследовал и специфическое эргономическое решение – управление температурой климатической системы и громкостью звука осуществляется с помощью сенсорных слайдеров под экраном, как в моделях ID.3 Neo и ID. Polo. Положительным обновлением стало то, что эти сенсорные полосы с недавних пор получили интегрированную подсветку для более удобного использования в темное время суток.

Теперь в стандартное оснащение всех без исключения версий, включая базовый грузовой Cargo, входит цифровая панель приборов Digital Cockpit Pro и беспроводная зарядка для смартфонов. Водительское место получило новый многофункциональный руль от Golf с физическими кнопками, которые четко щелкают при нажатии. Салон также освежили новыми износостойкими материалами обивки сидений, измененными дверными картами и двумя высокоскоростными портами USB-C на центральной консоли.

Модификации кузова, микрокемпер и характеристики гибрида eHybrid

Как и раньше, автомобиль доступен в двух вариантах колесной базы с конфигурацией салона на два, пять или семь посадочных мест. Наиболее вместительным является коммерческий вариант Caddy Cargo Maxi, полезный объем грузового отсека которого достигает массивной отметки в 3100 литров.

Поклонникам путешествий предлагается версия микрокемпера Caddy California, которая доступна в двух вариантах длины кузова – 4,5 метра или 4,85 метра. Такой автомобиль оснащается съемной кроватью с изогнутыми ортопедическими пружинами под матрасом, компактной выдвижной мини-кухней и большой панорамной стеклянной крышей.

Линейка силовых агрегатов сохранила бензиновые и дизельные двигатели, но главной технологической новинкой является плагин-гибридная модификация eHybrid. Она имеет мощность на уровне 110 кВт (что равно 148 л.с.), аккумуляторную батарею емкостью 19,7 кВт-ч, что обеспечивает максимальный запас хода исключительно на электрической тяге до 122 км. Общий комбинированный запас хода с использованием топливного бака более 620 км.

На внутреннем рынке Германии стоимость утилитарного фургона Caddy Cargo без учета налогов стартует с отметки 26 480 евро. Цена на начальные пассажирские версии минивэна с учетом всех обязательных налоговых сборов начинается от 34 200 евро. Производство модернизированного семейства организовано на заводе немецкого концерна в городе Познань.

Успех VW Caddy и конкуренты