Volkswagen Caddy отримав цифровий салон у стилі Golf

Зовнішні дизайнерські зміни мають стриманий характер, але дозволяють легко відрізнити оновлену версію. Передній бампер автомобіля повністю перероблено: на зміну колишній решітці радіатора зі стільниковою структурою прийшли класичні горизонтальні повітрозабірники системи охолодження двигуна.

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Форма головних фар та світлодіодна смуга, яка об'єднує їх по всій ширині капота навколо фірмової емблеми VW, залишилися без змін. Колісна палітра кузова розширилася чотирма новими відтінками з ефектом металік, серед яких зелений Reed Green, червоний Sunset Red, чорний Grenadilla Black та сіро-коричневий Grey-Brown. Також покупцям пропонуються легкосплавні диски нового дизайну діаметром від 16 до 18 дюймів.

Модельний ряд чітко розділений за функціональним призначенням:

Caddy Cargo: Утилітарний комерційний фургон із практичним кузовом, який відрізняється використанням великої кількості захисних елементів із нефарбованого чорного пластику;

Caddy Life, Style та California: Преміальні пасажирські комплектації, де бампери та дзеркала пофарбовані в колір кузова і доповнені стильними глянцевими чорними акцентами;

Flexible LCV: Спеціальна версія, оптимізована для використання в службах таксі та корпоративних парках, яка отримала додаткові зручні поручні та підвіски на середніх стійках кузова.

Цифрова революція в салоні та збереження суперечливих рішень

Головні інновації зосереджені всередині автомобіля. Центральним елементом передньої панелі став новий окремостоячий 12,9-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа, повністю запозичений у Golf та кросоверів T-Roc. Нова мультимедійна система пропонує інтуїтивно зрозуміле меню та широкі можливості персоналізації робочих столів.

Також автомобіль успадкував і специфічне ергономічне рішення – керування температурою кліматичної системи та гучністю звуку здійснюється за допомогою сенсорних слайдерів під екраном, як у моделях ID.3 Neo та ID. Polo. Позитивним оновленням стало те, що ці сенсорні смуги віднедавна отримали інтегроване підсвічування для зручнішого використання в темний час доби.

Тепер у стандартне оснащення всіх без винятку версій, включаючи базовий вантажний Cargo, входить цифрова панель приладів Digital Cockpit Pro та бездротова зарядка для смартфонів. Водійське місце отримало нове багатофункціональне кермо від Golf із фізичними кнопками, які чітко клацають при натисканні. Салон також освіжили новими зносостійкими матеріалами оббивки сидінь, зміненими дверними картами та двома високошвидкісними портами USB-C на центральній консолі.

Модифікації кузова, мікрокемпер та характеристики гібрида eHybrid

Як і раніше, автомобіль доступний у двох варіантах колісної бази з конфігурацією салону на два, п'ять або сім посадкових місць. Найбільш містким є комерційний варіант Caddy Cargo Maxi, корисний об'єм вантажного відсіку якого досягає масивної позначки у 3100 літрів.

Шанувальникам подорожей пропонується версія мікрокемпера Caddy California, яка доступна у двох варіантах довжини кузова – 4,5 метра або 4,85 метра. Такий автомобіль оснащується знімним ліжком із вигнутими ортопедичними пружинами під матрацом, компактною висувною міні-кухнею та великим панорамним скляним дахом.

Лінійка силових агрегатів зберегла бензинові та дизельні двигуни, але головною технологічною новинкою є плагін-гібридна модифікація eHybrid. Вона має потужність на рівні 110 кВт (що дорівнює 148 к.с.), акумуляторну батарею ємністю 19,7 кВт-год, що забезпечує максимальний запас ходу виключно на електричній тязі до 122 км. Загальний комбінований запас ходу з використанням паливного бака понад 620 км.

На внутрішньому ринку Німеччини вартість утилітарного фургона Caddy Cargo без урахування податків стартує з позначки 26 480 євро. Ціна на початкові пасажирські версії мінівена з урахуванням усіх обов'язкових податкових зборів починається від 34 200 євро. Виробництво модернізованого сімейства організовано на заводі німецького концерну в місті Познань.

Успіх VW Caddy та конкуренти