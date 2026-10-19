Volkswagen показал самый дешевый ID. Cross: первые подробности о бюджетной новинке

Как сообщает Volkswagen, новая модификация дополнит линейку модели, дебютировавшая еще в середине июля с большим аккумулятором на 52 кВт-ч. Теперь покупателям предлагают выбор между двумя вариантами мощности электромотора – на 116 или 135 лошадиных сил.

Максимальная скорость обеих версий искусственно ограничена на отметке 160 км/ч, чего вполне достаточно для уверенного движения по автомагистралям. Однако главная фишка новинки состоит в скорости пополнения энергии.

Благодаря поддержке станций постоянного тока мощностью до 90 кВт, зарядить батарею с 10 до 80 процентов можно всего за 23 минуты. Это делает машину максимально удобной для повседневной эксплуатации в ритме большого города.

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Комплектации и разумные технологии

Базовая концепция просторного и дружественного SUV осталась неизменной вне зависимости от размера батареи. Даже в стартовой комплектации Trend водитель получает парктроники по кругу и полную интеграцию смартфона через систему App Connect.

Для тех, кто хочет больше комфорта, предусмотрены исполнения Life и Style. Они открывают доступ к премиальным опциям из высших классов, среди которых умный круиз-контроль Connected Travel Assist, панорамная крыша, акустика Harman Kardon и сиденья с массажем.

Электрическое наступление бренда