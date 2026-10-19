Volkswagen показав найдешевший ID. Cross: перші подробиці про бюджетну новинку

Як повідомляє Volkswagen, нова модифікація доповнить лінійку моделі, яка дебютувала ще в середині липня з більшим акумулятором на 52 кВт-год. Тепер покупцям пропонують вибір між двома варіантами потужності електромотора – на 116 або 135 кінських сил.

Максимальна швидкість обох версій штучно обмежена на позначці 160 км/год, чого цілком достатньо для впевненого руху автомагістралями. Проте головна фішка новинки полягає у швидкості поповнення енергії.

Завдяки підтримці станцій постійного струму потужністю до 90 кВт, зарядити батарею з 10 до 80 відсотків можна всього за 23 хвилини. Це робить машину максимально зручною для щоденної експлуатації в ритмі великого міста.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Комплектації та розумні технології

Базова концепція просторого та дружнього SUV залишилася незмінною, незалежно від розміру батареї. Навіть у стартовій комплектації Trend водій отримує парктроніки по колу та повну інтеграцію смартфона через систему App Connect.

Для тих, хто хоче більше комфорту, передбачені виконання Life та Style. Вони відкривають доступ до преміальних опцій з вищих класів, серед яких розумний круїз-контроль Connected Travel Assist, панорамний дах, акустика Harman Kardon та сидіння з масажем.

Електричний наступ бренду