Дилеры Volvo будут продавать автомобили без логотипа

Согласно подписанному меморандуму, дилерская сеть Volvo в Европе будет заниматься не только продажей, но и сервисным обслуживанием автомобилей Lynk & Co. Фактически, речь идет об интеграции двух брендов на уровне ритейла, пишет Carscoops.

Для дилеров это шанс увеличить поток клиентов и повысить доходы без дополнительных инвестиций в новую инфраструктуру. Для покупателей – возможность получить доступ к более широкому модельному ряду в уже знакомых автосалонах. В самой компании называют это решение “беспроигрышным сценарием”, ведь оно позволяет масштабировать бизнес без значительных затрат на развитие новых каналов продаж.

Почему именно Lynk & Co

Бренд Lynk & Co, который входит в экосистему Geely, уже имеет определенное присутствие в Европе, но пока не достиг значительных объемов продаж. Именно здесь и вступает в игру Volvo со своей разветвленной дилерской сетью и узнаваемостью. Ожидается, что такая синергия поможет китайско-шведскому бренду быстрее масштабироваться и укрепить позиции на конкурентном рынке. В то же время в Volvo подчеркивают: модели Lynk & Co не будут прямыми конкурентами их авто, а скорее дополнят линейку, привлекая новую аудиторию.

Частичное сходство – не проблема

Несмотря на заявления о “дополнении”, определенное наложение моделей все же существует. В Европе автомобили Lynk & Co продаются в диапазоне примерно от 36 000 до 56 000 евро – это территория, где уже активно играет Volvo. Впрочем, схожесть платформ и технологий может даже стать преимуществом: сервисное обслуживание упростится, а дилеры получат знакомую техническую базу.

Какие модели появятся в салонах

Европейская линейка Lynk & Co сейчас включает модели 01, 02 и 08. Особое внимание привлекает кроссовер 08 – плагин-гибрид с мощностью около 345 л.с. и запасом хода на электротяге до 200 км. Это как раз тот формат, который хорошо вписывается в современные требования европейского рынка: электрификация без полного отказа от ДВС.

Стратегия без лишних затрат

Для Volvo этот шаг – это способ расширить присутствие и клиентскую базу без запуска новых моделей или больших инвестиций в разработку. Фактически компания монетизирует уже существующую инфраструктуру. В долгосрочной перспективе это также может изменить сам подход к продаже автомобилей в Европе, когда дилер становится мультибрендовой площадкой даже без смены брендинга.