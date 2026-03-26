Volvo выпустило коммерческий фургон с динамикой спорткара

Главное отличие Volvo EX30 Cargo от стандартной версии – полный отказ от задних сидений в пользу грузового отсека, отмечает Autocar. Благодаря этому объем багажного пространства вырос до 1000 литров против 318 литров у обычного EX30.

Инженеры также поработали над удобством использования: пол стал полностью ровным, а задние двери открываются шире для облегченного доступа. Внутри предусмотрены специальные точки крепления для фиксации груза, что особенно важно для бизнес-пользователей. Максимальная грузоподъемность модели составляет 390 кг.

Коммерческий формат: только для бизнеса

В отличие от стандартных моделей бренда, Volvo EX30 Cargo не будет продаваться через классические дилерские центры. Автомобиль доступен исключительно для корпоративных клиентов и автопарков через специальные каналы продаж в Великобритании. Несмотря на утилитарную сущность, новинка не потеряла фирменную “электрическую” динамику.

Volvo EX30 в грузовой версии доступен с несколькими силовыми установками, включая топовую двухмоторную конфигурацию. В пассажирской версии такой вариант развивает до 423 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Это означает, что даже в формате фургона модель сохраняет впечатляющие динамические характеристики, что выгодно выделяет ее среди конкурентов.

Гибкость конфигураций и практичные решения

EX30 Cargo предлагается в трех комплектациях – Core, Plus и Cross Country Plus с повышенным клиренсом. Это позволяет выбрать вариант в зависимости от условий эксплуатации: от городских доставок до более сложных маршрутов. Задние окна получили тонировку, чтобы скрыть груз от посторонних глаз – еще один практичный нюанс для коммерческого использования. В целом модель демонстрирует продуманный баланс между функциональностью, безопасностью и современными технологиями.

Новый взгляд на коммерческий транспорт

Появление Volvo EX30 Cargo показывает, что даже в сегменте компактных фургонов электрификация открывает новые возможности. Высокая мощность, современные технологии и практичность делают такие автомобили привлекательными не только для бизнеса, но и для будущего городской мобильности.