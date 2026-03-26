Volvo випустило комерційний фургон з динамікою спорткара

Головна відмінність Volvo EX30 Cargo від стандартної версії – повна відмова від задніх сидінь на користь вантажного відсіку, зазначає Autocar. Завдяки цьому об’єм багажного простору зріс до 1000 літрів проти 318 літрів у звичайного EX30.

Читайте також: Фінал “Автомобіля року в Україні 2026”: які моделі змагаються за головну нагороду

Інженери також попрацювали над зручністю використання: підлога стала повністю рівною, а задні двері відкриваються ширше для полегшеного доступу. Усередині передбачені спеціальні точки кріплення для фіксації вантажу, що особливо важливо для бізнес-користувачів. Максимальна вантажопідйомність моделі становить 390 кг.

Комерційний формат: тільки для бізнесу

На відміну від стандартних моделей бренду, Volvo EX30 Cargo не продаватиметься через класичні дилерські центри. Автомобіль доступний виключно для корпоративних клієнтів і автопарків через спеціальні канали продажів у Великій Британії. Попри утилітарну сутність, новинка не втратила фірмову “електричну” динаміку.

Volvo EX30 у вантажній версії доступний із кількома силовими установками, включаючи топову двомоторну конфігурацію. У пасажирській версії такий варіант розвиває до 423 кінських сил і розганяється до 100 км/год лише за 3,6 секунди. Це означає, що навіть у форматі фургона модель зберігає вражаючі динамічні характеристики, що вигідно вирізняє її серед конкурентів.

Гнучкість конфігурацій і практичні рішення

EX30 Cargo пропонується у трьох комплектаціях – Core, Plus і Cross Country Plus із підвищеним кліренсом. Це дозволяє обрати варіант залежно від умов експлуатації: від міських доставок до складніших маршрутів. Задні вікна отримали тонування, щоб приховати вантаж від сторонніх очей – ще один практичний нюанс для комерційного використання. Загалом модель демонструє продуманий баланс між функціональністю, безпекою та сучасними технологіями.

Також цікаво: Оновлений Volvo EX30 отримав нижчу ціну після відкличної кампанії

Новий погляд на комерційний транспорт

Поява Volvo EX30 Cargo показує, що навіть у сегменті компактних фургонів електрифікація відкриває нові можливості. Висока потужність, сучасні технології та практичність роблять такі автомобілі привабливими не лише для бізнесу, а й для майбутнього міської мобільності.