Volvo рассматривает возможность возвращения электрических седанов и универсалов на рынок США

По информации издания Automotive News, в Volvo оценивают перспективы вывода на рынок США двух среднеразмерных электрических моделей – седана и универсала, которые могут дебютировать в 2028 году.

Этот шаг позволит восполнить пробел в портфолио материнского концерна Geely, которая образовалась после фактического ухода бренда Polestar с американского рынка из-за высоких таможенных пошлин. Кроме того, появление новых электромобилей должно помочь дилерам Volvo привлечь новых клиентов на фоне падения доли бренда в США, которая в прошлом году снизилась до 5,8%, что является самым низким показателем с 2019 года.

Новая платформа SPA3 и технические особенности

Обе перспективные модели будут базироваться на новой архитектуре следующего поколения под названием SPA3. Эта же платформа лежит в основе будущего электрического кроссовера EX60. Использование этой базы предполагает наличие передовой 800-вольтовой электрической системы, которая обеспечивает сверхбыструю зарядку аккумуляторов и поддерживает широкий диапазон емкостей батарей, конфигураций двигателей и уровней производительности.

Поскольку седан и универсал уже разрабатываются для европейского рынка, их адаптация и пересертификация для американских дорог не потребуют значительных усилий и инвестиций со стороны Volvo. В случае одобрения проекта бренд возродит знакомые модели 60-й и 70-й серий.

Volvo EX60 Cross Country

Отдельно рассматривается возможность создания внедорожного универсала с повышенным клиренсом Cross Country. Предварительные прогнозы продаж достаточно консервативны: совокупный годовой объем поставок обеих моделей ожидается на уровне 10 000 единиц, а ориентировочная стартовая стоимость составит около 50 000 долларов.

Расчет на ностальгию