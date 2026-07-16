Volvo розглядає можливість повернення електричних седанів та універсалів на ринок США

За інформацією видання Automotive News, у Volvo оцінюють перспективи виведення на ринок США двох середньорозмірних електричних моделей – седана та універсала, які можуть дебютувати у 2028 році.

Цей крок дозволить заповнити прогалину в портфоліо материнського концерну Geely, яка утворилася після фактичного відступу бренду Polestar з американського ринку через високі митні тарифи. Окрім цього, поява нових електромобілів має допомогти дилерам Volvo залучити нових клієнтів на тлі падіння частки бренду в США, яка минулого року знизилася до 5,8%, що є найнижчим показником з 2019 року.

Нова платформа SPA3 та технічні особливості

Обидві перспективні моделі базуватимуться на новій архітектурі наступного покоління під назвою SPA3. Ця ж платформа лежить в основі майбутнього електричного кросовера EX60. Використання цієї бази передбачає наявність передової 800-вольтової електричної системи, яка забезпечує надшвидку зарядку акумуляторів та підтримує широкий діапазон ємностей батарей, конфігурацій двигунів і рівнів продуктивності.

Оскільки седан та універсал уже розробляються для європейського ринку, їхня адаптація та пересертифікація для американських доріг не вимагатимуть значних зусиль та інвестицій з боку Volvo. У разі схвалення проєкту бренд відродить знайомі моделі 60-ї та 70-ї серій.

Volvo EX60 Cross Country

Окремо розглядається можливість створення всешляхового універсала з підвищеним кліренсом Cross Country. Попередні прогнози продажів є досить консервативними: сукупний річний обсяг постачань обох моделей очікується на рівні 10 000 одиниць, а орієнтовна початкова вартість становитиме близько 50 000 доларів.

Розрахунок на ностальгію