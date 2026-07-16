Volvo розглядає можливість повернення електричних седанів та універсалів на ринок США

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Volvo ES90
За інформацією видання Automotive News, у Volvo оцінюють перспективи виведення на ринок США двох середньорозмірних електричних моделей – седана та універсала, які можуть дебютувати у 2028 році.
Цей крок дозволить заповнити прогалину в портфоліо материнського концерну Geely, яка утворилася після фактичного відступу бренду Polestar з американського ринку через високі митні тарифи. Окрім цього, поява нових електромобілів має допомогти дилерам Volvo залучити нових клієнтів на тлі падіння частки бренду в США, яка минулого року знизилася до 5,8%, що є найнижчим показником з 2019 року.
Нова платформа SPA3 та технічні особливості
Обидві перспективні моделі базуватимуться на новій архітектурі наступного покоління під назвою SPA3. Ця ж платформа лежить в основі майбутнього електричного кросовера EX60. Використання цієї бази передбачає наявність передової 800-вольтової електричної системи, яка забезпечує надшвидку зарядку акумуляторів та підтримує широкий діапазон ємностей батарей, конфігурацій двигунів і рівнів продуктивності.
Оскільки седан та універсал уже розробляються для європейського ринку, їхня адаптація та пересертифікація для американських доріг не вимагатимуть значних зусиль та інвестицій з боку Volvo. У разі схвалення проєкту бренд відродить знайомі моделі 60-ї та 70-ї серій.
Volvo EX60 Cross Country
Окремо розглядається можливість створення всешляхового універсала з підвищеним кліренсом Cross Country. Попередні прогнози продажів є досить консервативними: сукупний річний обсяг постачань обох моделей очікується на рівні 10 000 одиниць, а орієнтовна початкова вартість становитиме близько 50 000 доларів.
Розрахунок на ностальгію
- Повернення до класичних легкових моделей дозволить Volvo ефективно використати власну історичну спадщину, адже саме практичні універсали та сімейні седани сформували імідж шведської марки в минулому. На думку аналітика компанії Edmunds Івана Друрі, такий крок допоможе Volvo зайняти унікальну нішу виробника "контркультурних та крутих" електричних універсалів.
- У сучасному автомобільному ландшафті, де домінують великі позашляховики, стильний та низький електричний універсал може стати чудовою альтернативою для ентузіастів та покупців, які прагнуть виділитися на дорозі. Крім того, це дозволить утримати лояльних клієнтів у межах однієї корпоративної родини брендів без потреби їхнього переходу до конкурентів.