Враг сжигает дома, свои – покрышки: токсичный бизнес в Киеве

Как сообщают Киевская городская прокуратура и Департамент стратегических расследований Нацполиции, опасное производство было развернуто на территории одной из промышленных зон Киева.

Руководитель фирмы организовал массовый прием резины от автомобилистов, но вместо безопасной рециклинговой переработки покрышки просто бросали в промышленные печи.

Никаких разрешительных документов на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу у предприятия не было. Отработанные шины и токсичные остатки после их сгорания сохранялись под открытым небом на голой земле, что привело к серьезной порче почвы.

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Последствия для здоровья и кошелька

Эксперты Государственной экологической инспекции Столичного округа провели инженерно-экологическую экспертизу территории.

" Во время установленного технологического процесса в атмосферу попадают токсичные и канцерогенные вещества, негативно влияющие на органы дыхания, – уточняют правоохранители, отмечая риски развития серьезных заболеваний.

Загрязнение воздуха и земли обошлось столичной громаде в 3,9 миллиона гривен. Следователи уже сообщили директору о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, которые касаются порчи земель и злоупотребления полномочиями.

Рециклинговые установки здесь заменили обычными печами для токсического сжигания списанной авторезины. Фото: из материалов следствия

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Напомним, ранее мы писали о другом вопиющем случае экологического и экономического невежества. На Запорожье кустарное производство горючего из старых шин также привело к экологическому бедствию и миллионному ущербу для государства.