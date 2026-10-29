Ворог палить будинки, свої – покришки: токсичний бізнес у Києві

Як повідомляють Київська міська прокуратура та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, небезпечне виробництво розгорнули на території однієї з промислових зон Києва.

Керівник фірми організував масове приймання гуми від автомобілістів, але замість безпечного рециклінгового перероблення покришки просто кидали у промислові печі.

Звісно, жодних дозвільних документів на викиди забруднюючих речовин в атмосферу підприємство не мало. Відпрацьовані шини та токсичні залишки після їх згоряння зберігалися просто неба на голій землі, що призвело до серйозного псування ґрунту.

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Наслідки для здоров'я та гаманця

Експерти Державної екологічної інспекції Столичного округу провели інженерно-екологічну експертизу території.

"Під час цього процесу в атмосферу можуть потрапляти токсичні та канцерогенні речовини, які негативно впливають на органи дихання, – зазначають правоохоронці, наголошуючи на ризиках розвитку серйозних захворювань.

Забруднення повітря та землі обійшлося столичній громаді у 3,9 мільйона гривень. Слідчі вже повідомили директору про підозру за двома статтями Кримінального кодексу, які стосуються псування земель та зловживання повноваженнями.

Рециклінгові установки тут замінили звичайними печами для токсичного спалювання списаної автогуми. Фото: з матеріалів слідства

Схожі злочинні схеми

Нагадаємо, раніше ми писали про інший кричущий випадок екологічного та економічного невігластва. На Запоріжжі кустарне виробництво пального зі старих шин також призвело до екологічного лиха та мільйонних збитків для держави.