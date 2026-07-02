Xiaomi разрабатывает электрокупе мощностью более 2000 конских сил

Как пишет Carscoops, шпионские снимки, появившиеся в социальной сети Weibo, демонстрируют автомобиль с плавными и обтекаемыми линиями кузова. Общий силуэт новинки заимствовал концепцию дизайна у седана SU7, предлагая изящные формы в противовес агрессивным и неровным краям, которые часто используют традиционные автопроизводители.

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При этом задние крылья тестового прототипа стали заметно выгнутыми и гораздо более широкими. Среди ключевых элементов экстерьера выделяются:

Светодиодная оптика: задняя световая панель, которая выглядит несколько тоньше по сравнению с фонарями седана SU7;

задняя световая панель, которая выглядит несколько тоньше по сравнению с фонарями седана SU7; Массивное антикрыло, которое по своим габаритам не уступает или даже превосходит элементы трекового Porsche 911 GT3 RS;

по своим габаритам не уступает или даже превосходит элементы трекового Porsche 911 GT3 RS; В нижней части установлен большой диффузор для увеличения прижимной силы и улучшения устойчивости на высоких скоростях;

для увеличения прижимной силы и улучшения устойчивости на высоких скоростях; Вентиляция и кузовные детали: на прототипе заметны характерные обшивки дверей, увеличенные вентиляционные отверстия за передними колесами, а также зеркала заднего вида, колесные диски и тормозные механизмы, похожие на компоненты SU7.

Потенциал четырехмоторной силовой установки

Официальные технические характеристики нового купе пока держатся в секрете, однако эксперты пророчат модели роль главного технологического флагмана Xiaomi. Ожидается, что в основе новинки будет лежать передовая электрическая архитектура собственной разработки.

Примерно 18 месяцев назад Xiaomi представила инновационную платформу для электромобилей, которая поддерживает работу четырех независимых электродвигателей и оснащена системой активной подвески.

Суммарная мощность этой силовой установки достигает 2054 лошадиных сил. Поскольку этот мощный агрегат до сих пор не применялся ни в одном из серийных автомобилей компании, элегантное двухдверное купе является идеальным кандидатом для дебюта подобных технологий на рынке.