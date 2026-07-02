Xiaomi готує електричне купе потужністю понад 2000 кінських сил

Як пише Carscoops, шпигунські знімки, що з'явилися в соціальній мережі Weibo, демонструють автомобіль із плавними та обтічними лініями кузова. Загальний силует новинки запозичив концепцію дизайну у седана SU7, пропонуючи витончені форми на противагу агресивним та нерівним краям, які часто використовують традиційні автовиробники.

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При цьому задні крила тестового прототипу стали помітно вигнутими та набагато ширшими. Серед ключових елементів екстер'єру виділяються:

Світлодіодна оптика: задня світлова панель, що виглядає дещо тоншою порівняно з ліхтарями седана SU7;

задня світлова панель, що виглядає дещо тоншою порівняно з ліхтарями седана SU7; Масивне антикрило, що за своїми габаритами не поступається або навіть перевищує елементи трекового Porsche 911 GT3 RS;

за своїми габаритами не поступається або навіть перевищує елементи трекового Porsche 911 GT3 RS; У нижній частині встановлено великий дифузор для збільшення притискної сили та покращення стабільності на високих швидкостях;

для збільшення притискної сили та покращення стабільності на високих швидкостях; Вентиляція та кузовні деталі: на прототипі помітні характерні обшивки дверей, збільшені вентиляційні отвори за передніми колесами, а також дзеркала заднього виду, колісні диски та гальмівні механізми, схожі на компоненти SU7.

Потенціал чотиримоторної силової установки

Офіційні технічні характеристики нового купе поки що тримаються в секреті, проте експерти пророкують моделі роль головного технологічного флагмана Xiaomi. Очікується, що в основі новинки лежатиме передова електрична архітектура власної розробки.

Приблизно 18 місяців тому Xiaomi презентувала інноваційну платформу для електромобілів, яка підтримує роботу чотирьох незалежних електродвигунів та оснащена системою активної підвіски.

Сумарна віддача цієї силової установки досягає 2054 кінських сил. Оскільки цей потужний агрегат досі не застосовувався в жодному з серійних автомобілів компанії, елегантне дводверне купе є ідеальним кандидатом для дебюту подібних технологій на ринку.