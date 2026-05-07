За что могут оштрафовать водителей в Германии: неожиданные правила для украинцев

В Германия водители могут получить штраф даже за действия, которые во многих странах считаются привычными. Особенно это удивляет украинцев, которые переехали в страну как беженцы или туристы. Об особенностях немецких правил для автомобилистов пишет ТСН ссылаясь на блог Людмилы Русиной.

Штраф за громкие двери автомобиля

В Германии действуют строгие правила соблюдения тишины, особенно в ночное время. По словам блогера, водителя могут оштрафовать примерно на 80 евро даже за слишком громкое хлопанье дверью автомобиля возле жилых домов.

Запрещено прогревать двигатель

Еще одно правило касается работы двигателя на холостом ходу.

В Германии не рекомендуется:

без надобности прогревать авто;

долго стоять с заведенным двигателем.

Это объясняют экологическими нормами, борьбой с шумом и лишними выбросами. Штраф за такое нарушение также может достигать 80 евро.

Закончилось топливо на автобане - тоже штраф

Неожиданным для многих водителей является правило относительно горючего на автобанах.

Если автомобиль остановился из-за пустого бака, это могут расценить как создание опасности для других участников движения. За это предусмотрен штраф около 70 евро.

Грязное или заснеженное авто - нарушение

В Германии водитель обязан следить за чистотой автомобиля и обзорностью.

Штрафы могут выписать:

за лед или снег на кузове;

за загрязненное стекло;

за недостаточную видимость номерных знаков.

В некоторых случаях сумма штрафа может достигать 120 евро.

Мыть машину возле дома нельзя

Мытье автомобиля во дворе или возле жилого дома также может обернуться штрафом.

Причина - экологические требования, ведь химические средства и грязная вода могут попадать в почву или канализацию без очистки.

За такое нарушение могут оштрафовать примерно на 100 евро.

Почему в Германии такие строгие правила

В Германия значительная часть правил для водителей базируется на экологических стандартах, безопасности движения и строгом соблюдении общественного порядка. Именно поэтому даже мелкие, на первый взгляд, нарушения могут иметь финансовые последствия.

В то же время в Германии на автобанах отодвинут ограничения максимальной скорости что является визитной карточкой немецких дорог.