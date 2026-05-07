За що можуть оштрафувати водіїв у Німеччині: несподівані правила для українців

У Німеччина водії можуть отримати штраф навіть за дії, які в багатьох країнах вважаються звичними. Особливо це дивує українців, які переїхали до країни як біженці або туристи. Про особливості німецьких правил для автомобілістів пише ТСН посилаючись на блог Людмили Русіної.

Штраф за гучні двері автомобіля

У Німеччині діють суворі правила дотримання тиші, особливо в нічний час. За словами блогерки, водія можуть оштрафувати приблизно на 80 євро навіть за надто гучне грюкання дверима автомобіля біля житлових будинків.

Заборонено прогрівати двигун

Ще одне правило стосується роботи двигуна на холостому ходу.

У Німеччині не рекомендується:

без потреби прогрівати авто;

довго стояти із заведений двигуном.

Це пояснюють екологічними нормами, боротьбою із шумом і зайвими викидами. Штраф за таке порушення також може сягати 80 євро.

Закінчилось пальне на автобані — теж штраф

Несподіваним для багатьох водіїв є правило щодо пального на автобанах.

Якщо автомобіль зупинився через порожній бак, це можуть розцінити як створення небезпеки для інших учасників руху. За це передбачений штраф близько 70 євро.

Брудне або засніжене авто — порушення

У Німеччині водій зобов’язаний стежити за чистотою автомобіля та оглядовістю.

Штрафи можуть виписати:

за лід або сніг на кузові;

за забруднене скло;

за недостатню видимість номерних знаків.

У деяких випадках сума штрафу може сягати 120 євро.

Мити машину біля будинку не можна

Миття автомобіля на подвір’ї або біля житлового будинку також може обернутися штрафом.

Причина — екологічні вимоги, адже хімічні засоби та брудна вода можуть потрапляти у ґрунт або каналізацію без очищення.

За таке порушення можуть оштрафувати приблизно на 100 євро.

Чому у Німеччині такі суворі правила

У Німеччина значна частина правил для водіїв базується на екологічних стандартах, безпеці руху та суворому дотриманні громадського порядку. Саме тому навіть дрібні, на перший погляд, порушення можуть мати фінансові наслідки.

Водночас в Німеччині на автобанах відсуне обмеження максимальної швидкості що є візитною карткою німецьких доріг.