За что в сервисных центрах МВД можно не платить

Некоторые услуги сервисных центров МВД предоставляются бесплатно. Речь идет, в частности, об отсутствии транспортных средств, назначении надлежащего пользователя и восстановлении водительских и регистрационных документов для людей, пострадавших в результате военных действий.

Выбраковка автомобиля

Выбраковка – это снятие транспортного средства с государственной регистрации, если оно больше не пригодно к использованию из-за повреждения или уничтожения.

Услуга безвозмездна и доступна в любом сервисном центре МВД независимо от места жительства владельца.

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В то же время, после выбраковки восстановить государственную регистрацию автомобиля уже невозможно. Соответственно пользоваться таким транспортным средством на дорогах общего пользования запрещено.

Назначение и отмена соответствующего пользователя

Владелец автомобиля может официально назначить другого человека надлежащим пользователем транспортного средства. Это физическое лицо, получающее штрафы с камер вместо владельца.

Услуга позволяет определить лицо, получающее штрафы. Если транспортное средство будет зафиксировано в момент нарушения ПДД, постановление о штрафе выносится надлежащему пользователю, а не владельцу.

Назначение или отмена надлежащего пользователя безвозмездно. Оформить его можно в сервисном центре МВД, а также онлайн через Кабинет водителя или приложение Действие.

Должного пользователя назначают на определенный владельцем срок. При необходимости его можно отменить досрочно – по заявлению владельца или самого должного пользователя.

Восстановление водительского удостоверения для пострадавших от военных действий

Граждане, потерявшие или имеющие уничтоженное водительское удостоверение из-за действий военных, могут восстановить его безвозмездно.

Для этого необходимо лично обратиться в сервисный центр МВД или мобильный сервисный центр и предоставить документ от органа досудебного расследования, подтверждающего факт уничтожения и статус потерпевшего в соответствующем уголовном производстве.

Перед визитом нужно записаться через систему“ Е-запись” .

Восстановить документ можно бесплатно и онлайн в Кабинете водителя, если удостоверение отображается в электронном виде с фотографией. К заявлению необходимо приложить электронную копию документа о признании потерпевшим.

Безвозмездное восстановление возможно только при наличии документального подтверждения, что удостоверение было утрачено или уничтожено именно в результате военных действий. В других случаях действуют общие правила и оплата.

Восстановление свидетельства о регистрации авто

Бесплатно также можно восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства, если он потерян, поврежден или уничтожен в результате военных действий.

Для этого необходимо обратиться в сервисный центр или мобильный сервисный центр МВД и предоставить соответствующий подтверждающий документ.

При этом бесплатным является само восстановление свидетельства о регистрации. Если необходимо изготовить новый номерной знак, его стоимость оплачивается отдельно.

Таким образом, перед обращением в сервисный центр МВД следует проверить условия конкретной услуги, поскольку безвозмездность зависит от оснований ее получения.