За що в сервісних центрах МВС можна не платити

Деякі послуги сервісних центрів МВС надаються безкоштовно. Йдеться, зокрема, про вибракування транспортних засобів, призначення належного користувача та відновлення водійських і реєстраційних документів для людей, які постраждали внаслідок військових дій.

Вибракування автомобіля

Вибракування — це зняття транспортного засобу з державної реєстрації, якщо він більше не придатний до використання через пошкодження або знищення.

Послуга безоплатна та доступна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання власника.

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Водночас після вибракування відновити державну реєстрацію автомобіля вже неможливо. Відповідно, користуватися таким транспортним засобом на дорогах загального користування заборонено.

Призначення та скасування належного користувача

Власник автомобіля може офіційно призначити іншу людину належним користувачем транспортного засобу. Це фізична особа, яка отримує штрафи з камер замість власника.

Послуга дозволяє визначити особу, яка буде отримувати штрафи. Якщо транспортний засіб зафіксують у момент порушення ПДР, постанова про штраф виноситься належному користувачу, а не власнику.

Призначення або скасування належного користувача є безоплатним. Оформити його можна у сервісному центрі МВС, а також онлайн через Кабінет водія або застосунок Дія.

Належного користувача призначають на визначений власником термін. За потреби його можна скасувати достроково — за заявою власника або самого належного користувача.

Відновлення посвідчення водія для постраждалих від військових дій

Громадяни, які втратили або мають знищене посвідчення водія через дії військових, можуть відновити його безоплатно.

Для цього необхідно особисто звернутися до сервісного центру МВС або мобільного сервісного центру та надати документ від органу досудового розслідування, який підтверджує факт знищення і статус потерпілої особи у відповідному кримінальному провадженні.

Перед візитом потрібно записатися через систему “Е-запис”.

Відновити документ безоплатно можна і онлайн у Кабінеті водія, якщо посвідчення відображається в електронному вигляді з фотографією. До заяви необхідно додати електронну копію документа про визнання потерпілим.

Безоплатне відновлення можливе лише за наявності документального підтвердження, що посвідчення було втрачено або знищено саме внаслідок військових дій. В інших випадках діють загальні правила та відповідна оплата.

Відновлення свідоцтва про реєстрацію авто

Безоплатно також можна відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, якщо його втрачено, пошкоджено або знищено внаслідок військових дій.

Для цього необхідно звернутися до сервісного центру або мобільного сервісного центру МВС та надати відповідний підтверджувальний документ.

При цьому безкоштовним є саме відновлення свідоцтва про реєстрацію. Якщо потрібно виготовити новий номерний знак, його вартість сплачується окремо.

Таким чином, перед зверненням до сервісного центру МВС варто перевірити умови конкретної послуги, оскільки безоплатність залежить від підстав її отримання.