За экзамены и водительские права теперь можно заплатить со смартфона

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, ранее цифровой расчет был доступен только для регистрационных действий с транспортом. Теперь функционал расширили совместно со специалистами предприятия Инфотех.

Кандидатам в водители больше не нужно прерывать процесс обслуживания, чтобы идти в ближайший банк или искать терминал. Все необходимые платежи формируются непосредственно при подаче заявления у администратора.

Как работает новая система

Программа автоматически подтягивает требуемые реквизиты и безошибочно рассчитывает итоговую сумму за выбранные услуги. После этого на экране создается персональный QR-код.

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Клиенту остается только отсканировать этот код камерой своего смартфона и подтвердить транзакцию в банковском приложении. Система мгновенно фиксирует оплату в базе, поэтому распечатывать чек не требуется.

Для тех, кто предпочитает традиционные методы, оставили возможность рассчитаться по реквизитам через другие электронные сервисы или наличными в кассе любого банка.

Популярность цифровых услуг

Платежный хаб доказал свою высокую эффективность и востребованность среди посетителей,

– отмечают в ведомстве.

С момента запуска пилотного проекта летом этого года система успешно проработала более 440 тысяч запросов. Общая сумма транзакций, которые украинцы провели через этот инструмент, уже составила почти 360 миллионов гривен.

Что еще стоит знать водителям

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, украинцы получили больше свободы в выборе доставки документов. Если вы заказываете обмен водительских прав или техпаспорта через приложение Дія, готовый пластик теперь может привезти Новая почта.

В то же время правоохранители призывают быть бдительными, ведь в сети активизировались аферисты. Злоумышленники создают фейковые страницы сервисных центров и предлагают купить права после фиктивного экзамена, выдавая доверчивым гражданам обычный кусок пластика без юридической силы.