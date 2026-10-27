За іспити та водійські права тепер можна заплатити зі смартфона

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, раніше цифровий розрахунок був доступний лише для реєстраційних дій з транспортом. Відтепер функціонал розширили спільно з фахівцями підприємства Інфотех.

Кандидатам у водії більше не потрібно переривати процес обслуговування, щоб йти до найближчого банку чи шукати термінал. Усі необхідні платежі формуються безпосередньо під час подачі заяви у адміністратора.

Як працює нова система

Програма автоматично підтягує потрібні реквізити та безпомилково розраховує підсумкову суму за обрані послуги. Після цього на екрані генерується персональний QR-код.

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Клієнту залишається лише відсканувати цей код камерою свого смартфона та підтвердити транзакцію у банківському застосунку. Система миттєво фіксує оплату в базі, тому роздруковувати чек не вимагають.

Для тих, хто віддає перевагу традиційним методам, залишили можливість розрахуватися за реквізитами через інші електронні сервіси або готівкою в касі будь-якого банку.

Популярність цифрових послуг

Платіжний хаб довів свою високу ефективність та затребуваність серед відвідувачів,

– зазначають у відомстві.

З моменту запуску пілотного проекту влітку цього року система успішно опрацювала понад 440 тисяч запитів. Загальна сума транзакцій, які українці провели через цей інструмент, вже сягнула майже 360 мільйонів гривень.

Що ще варто знати водіям

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, українці отримали більше свободи у виборі доставки документів. Якщо ви замовляєте обмін водійського посвідчення чи техпаспорта через застосунок Дія, готовий пластик тепер може привезти Нова пошта.

Водночас правоохоронці закликають бути пильними, адже в мережі активізувалися аферисти. Зловмисники створюють фейкові сторінки сервісних центрів та пропонують купити права після фіктивного іспиту, видаючи довірливим громадянам звичайний шматок пластику без жодної юридичної сили.