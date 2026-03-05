За машины чиновники "случайно" переплатили 11 миллионов гривен

На скамью подсудимых приглашены директор Департамента Киевской городской государственной администрации и уполномоченная мэрии по закупкам. Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении фигурантов дела.

Речь идет о сговоре чиновничьего аппарата в лице директора одного из Департаментов КГГА и бывшей чиновницы, которая отвечала за проведение закупок. Им инкриминируют служебную халатность при закупке спецтранспорта для столичных спасателей по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Как установлено досудебным расследованием, в 2022 году директор Департамента не организовал и не проконтролировал процесс определения ожидаемой стоимости закупаемых спецавтомобилей. То есть ошибка произошла случайно – не проконтролировал и 11 миллионов гривен прошмыгнули из бюджета города незаметно.

Спецтранспорт такого исполнения во всем мире не из дешевых, но чиновники столичной мэрии решили сделать собственную многомиллионную надбавку. Фото: прокуратура г. Киева

А уполномоченное на проведение закупок лицо, не соблюдая норм законодательства о публичных закупках, не приняла реальных мер по изучению среднерыночных цен на машины и ненароком заключила договор с завышенной ценой автомобилей, превысив их стоимость на уже упомянутые выше 11 миллионов гривен.

Есть надежда, что направленный в суд обвинительный акт в отношении фигурантов дела будет рассмотрен внимательнее, чем это на своих должностях делали чиновники столичной мэрии.