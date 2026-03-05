За машини чиновники "випадково" переплатили 11 мільйонів гривень

На лаву підсудних запрошені директор Департаменту Київської міської державної адміністрації та уповноважена мерії із закупівель. Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно фігурантів справи.

Йдеться про змову чиновницького апарату в особі директора одного із Департаментів КМДА та колишньої посадовиці, яка відповідала за проведення закупівель Департаменту. Їм інкримінують службову недбалість під час закупівлі спецтранспорту для столичних рятувальників за ч. 2 ст. 367 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, у 2022 директор Департаменту не організував та не проконтролював процес визначення очікуваної вартості спецавтомобілів, що закуповувались. Тобто помилка сталася випадково – не проконтролював і 11 мільйонів гривень прошмигнули з бюджету міста непомітно.

Спецтранспорт такого виконання у всьому світі не з дешевих, але чиновники столичної мерії вирішили зробити власну багатомільйонну надбавку. Фото: прокуратура м. Києва

А уповноважена на проведення закупівель особа, не дотримуючись норм законодавства про публічні закупівлі, не вжила реальних заходів з вивчення середньоринкових цін на машини та ненароком уклала договір із завищеною ціною автомобілів, перевищивши їх вартість на уже згадані вище 11 мільйонів гривень.

Є сподівання, що скерований до суду обвинувальний акт стосовно фігурантів справи буде розглянуто уважніше, ніж це на своїх посадах робили чиновники столичної мерії.