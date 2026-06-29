За шумные автомобили и мотоциклы планируют штрафовать до 34 тысяч гривен

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о внесении законопроекта №15358, который должен ввести отдельную ответственность за превышение допустимого уровня шума транспортными средствами. Речь идет прежде всего об автомобилях и мотоциклах с переделанными выхлопными системами, которые намеренно “ревут” на улицах городов.

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Почему этот вопрос стал актуальным

Громкий выхлоп давно раздражает жителей крупных городов. Но во время войны проблема приобрела совершенно иной контекст.

Резкие звуки от мотоциклов или автомобилей с прямоточными выхлопными системами могут напоминать звук дронов. Для гражданских лиц, детей, военных и ветеранов это не просто дискомфорт, а возможный триггер тревоги или посттравматического стресса.

Отдельно авторы инициативы отмечают, что такие звуки могут отвлекать полицию, военных и силы ПВО от реальных угроз. Особенно ночью, когда любой громкий звук в городе мгновенно воспринимается как потенциальная опасность.

Какие штрафы предлагаются

Законопроект предусматривает отдельную ответственность за превышение допустимого уровня шума транспорта.

В мирное время штраф за такое нарушение предлагается установить в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 8500 грн. За повторное нарушение — 1000 необлагаемых минимумов, то есть 17 000 грн.

Во время военного положения санкции планируется ужесточить. Первое нарушение обойдется в 17 000 грн, повторное — в 34 000 грн.

За повторное нарушение во время войны также предлагают обязательно лишать водителя права управления на срок от трех до шести месяцев.

Кто установит нормы шума

Один из ключевых моментов — определение допустимого уровня шума. По замыслу авторов законопроекта, четкие нормы должны установить Минздрав и профильное министерство.

Отдельно предлагается определить требования для ночного времени — с 22:00 до 08:00. Это логично, ведь один и тот же уровень шума днем и ночью воспринимается совершенно по-разному.

Для водителей это означает, что штрафовать будут не просто за то, ч “, кому-то показалось громко”, а за превышение установленного норматива. В то же время именно практическая реализация станет главным вопросом: кто, как и каким оборудованием будет измерять шум на дороге.

Кого это коснется

Инициатива не направлена против всех водителей мотоциклов или спортивных автомобилей. Она касается тех, кто намеренно делает транспорт чрезмерно громким.

Чаще всего речь идет о замене штатной выхлопной системы, установке прямотоков, удалении глушителей или других доработках, которые делают автомобиль или мотоцикл намного громче заводской нормы.

То есть обычный автомобиль или мотоцикл с исправной штатной выхлопной системой не должен подпадать под такие санкции. Проблема именно в демонстративном “реве” в населенных пунктах, особенно ночью.

“Хочешь реветь — езжай на трек”

Железняк в своём посте подчеркивает, что речь идёт не о запрете ездить, а о правилах поведения в городах во время войны.

Логика проста: если владелец хочет проверить звук, динамику или возможности своего автомобиля или мотоцикла, для этого существуют треки, закрытые площадки или дороги за пределами населенных пунктов. Городские улицы, дворы и проспекты ночью не должны становиться ареной для демонстрации выхлопа.

По словам депутата, подобное ограничение нужно было ввести давно — по аналогии с запретом на фейерверки. Во время войны резкие громкие звуки в городах стали не просто бытовой проблемой, а вопросом безопасности и уважения к людям.

Главная проблема — контроль

Идея штрафовать за чрезмерный шум выглядит понятной. Но эффективность закона будет зависеть от того, как именно его будут выполнять.

Нужны четкие нормы, сертифицированные приборы для измерения шума, понятная методика проверки и правила фиксации нарушения. В противном случае закон рискует превратиться либо в формальность, либо в источник конфликтов между водителями и полицией.

Также важно отличать действительно переделанные громкие выхлопы от заводских спортивных систем, аварийных неисправностей или единичных технических проблем. Ведь цель должна заключаться не в наказании всех владельцев мощных автомобилей, а в пресечении умышленного шумового террора в городах.

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Что это означает для водителей

Если законопроект примут, владельцам громких автомобилей и мотоциклов придется привести выхлопные системы в соответствие с нормативами или забыть о ночных « “» и «прострелах»” в городе.

Для большинства водителей ничего не изменится. Исправное авто со штатной выхлопной системой не должно создавать проблем.

Но для тех, кто привык демонстративно “стрелять” выхлопом под окнами жилых домов, правила могут обойтись очень дорого. Во время военного положения повторное нарушение может стоить 34 тысячи гривен и привести к временному лишению права управления транспортным средством.