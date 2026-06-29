За гучні авто та мотоцикли хочуть штрафувати до 34 тисяч гривень

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про подання законопроєкту №15358, який має запровадити окрему відповідальність за перевищення допустимого рівня шуму транспортними засобами. Ідеться передусім про автомобілі та мотоцикли з переробленими вихлопними системами, які навмисно “ревуть” на вулицях міст.

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Чому це питання стало актуальним

Гучний вихлоп давно дратує мешканців великих міст. Але під час війни проблема отримала зовсім інший контекст.

Різкі звуки від мотоциклів або автомобілів із прямотоками можуть бути схожими на звук дронів. Для цивільних, дітей, військових і ветеранів це не просто дискомфорт, а можливий тригер тривоги або посттравматичного стресу.

Окремо автори ініціативи наголошують, що такі звуки можуть відволікати поліцію, військових і сили ППО від реальних загроз. Особливо вночі, коли будь-який гучний звук у місті миттєво сприймається як потенційна небезпека.

Які штрафи пропонують

Законопроєкт передбачає окрему відповідальність за перевищення допустимого рівня шуму транспорту.

У мирний час штраф за таке порушення пропонують встановити на рівні 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 8500 грн. За повторне порушення — 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 17 000 грн.

Під час воєнного стану санкції хочуть зробити жорсткішими. Перше порушення коштуватиме 17 000 грн, повторне — 34 000 грн.

За повторне порушення під час війни також пропонують обов’язково позбавляти водія права керування на строк від трьох до шести місяців.

Хто встановить норми шуму

Один із ключових моментів — визначення допустимого рівня шуму. За задумом авторів законопроєкту, чіткі норми мають встановити МОЗ і профільне міністерство.

Окремо пропонується визначити вимоги для нічного часу — з 22:00 до 08:00. Це логічно, адже один і той самий рівень шуму вдень і вночі сприймається зовсім по-різному.

Для водіїв це означає, що карати мають не просто за “комусь здалося гучно”, а за перевищення встановленого нормативу. Водночас саме практична реалізація стане головним питанням: хто, як і яким обладнанням вимірюватиме шум на дорозі.

Кого це стосуватиметься

Ініціатива не спрямована проти всіх водіїв мотоциклів чи спортивних авто. Вона стосується тих, хто навмисно робить транспорт надмірно гучним.

Найчастіше йдеться про заміну штатної вихлопної системи, встановлення прямотоків, видалення глушників або інші переробки, які роблять авто чи мотоцикл набагато гучнішим за заводську норму.

Тобто звичайний автомобіль або мотоцикл із справною штатною вихлопною системою не має потрапляти під такі санкції. Проблема саме в демонстративному “реві” в населених пунктах, особливо вночі.

“Хочеш ревіти — їдь на трек”

Железняк у своєму дописі наголошує, що йдеться не про заборону їздити, а про правила поведінки в містах під час війни.

Логіка проста: якщо власник хоче перевірити звук, динаміку чи можливості свого автомобіля або мотоцикла, для цього існують треки, закриті майданчики або дороги поза населеними пунктами. Міські вулиці, двори та проспекти вночі не мають бути сценою для демонстрації вихлопу.

За словами депутата, подібне обмеження потрібно було запровадити давно — за аналогією із забороною феєрверків. Під час війни різкі гучні звуки у містах стали не просто побутовою проблемою, а питанням безпеки й поваги до людей.

Головна проблема — контроль

Ідея штрафувати за надмірний шум виглядає зрозумілою. Але ефективність закону залежатиме від того, як саме його виконуватимуть.

Потрібні чіткі норми, сертифіковані прилади для вимірювання шуму, зрозуміла методика перевірки та правила фіксації порушення. Інакше закон ризикує перетворитися або на формальність, або на джерело конфліктів між водіями та поліцією.

Також важливо відрізняти справді перероблені гучні вихлопи від заводських спортивних систем, аварійних несправностей або поодиноких технічних проблем. Бо мета має бути не в покаранні всіх власників потужних авто, а у припиненні навмисного шумового терору в містах.

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Що це означає для водіїв

Якщо законопроєкт ухвалять, власникам гучних автомобілів і мотоциклів доведеться повернути вихлопні системи до нормативного стану або забути про нічні “простріли” в місті.

Для більшості водіїв нічого не зміниться. Справне авто зі штатною вихлопною системою не повинно створювати проблем.

Але для тих, хто звик демонстративно “стріляти” вихлопом під вікнами житлових будинків, правила можуть стати дуже дорогими. Під час воєнного стану повторне порушення може коштувати 34 тисячі гривень і завершитися тимчасовим позбавленням права керування.