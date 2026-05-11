Забытая страница автопрома: в Украине в 70-х изготавливали стильные купе

В Украине выставили на продажу редкое купе под названием “Волна”. Как сообщил телеграм-канал AC garage News, который отслеживает интересные находки на ретроавтомобильном рынке, это не просто очередная “самоделка” из советских времен, а часть малоизвестной истории украинского автопрома.

Откуда взялась “Волна”

Чтобы понять историю этого автомобиля, надо вернуться в 1960-е годы. Именно тогда в Северодонецке Луганской области появился микроавтобус “Старт” - один из самых интересных транспортных проектов советской Украины.

Его создали в 1963 году. Автором конструкции был Юрий Андрос. Машина получила необычный для того времени пластиковый кузов, а техническую основу позаимствовали у ГАЗ-21 “Волга”. Именно такая комбинация сделала “Старт” реальным для мелкосерийного производства на Северодонецкой авторемонтной базе, известной как САРБ.

Позже микроавтобусы “Старт” изготавливали также в Луганске и Коростене. По разным оценкам, до 1970 года было собрано около двух сотен таких машин. Для советской системы это была очень нетипичная история, ведь проект не принадлежал к Минавтопрому и не имел серьезной поддержки “сверху”.

Он держался преимущественно на энтузиазме инженеров и местных руководителей.

Пластиковый кузов и много фантазии

После “Старта” в Северодонецке захотели пойти дальше. Идея была простой, но смелой: если можно сделать микроавтобус с пластиковым кузовом, то почему бы не попробовать создать легковой автомобиль?

Матрицы для таких кузовов изготовил энтузиаст Николай Парафенко из Сватово. Его работа заинтересовала руководителей Северодонецкой авторемонтной базы и представителей горэлектросетей из Рубежного. Так появилась серия необычных купе, которые внешне существенно отличались от типичных советских автомобилей.

По воспоминаниям и данным энтузиастов, в Северодонецке могли создать около 11 таких машин. Они имели разные названия: “Турист”, “Юность”, “Заря”, “Лань”, “Волна”, “Акула”, “Искра” и другие. Формально часть этих автомобилей могли оформлять как самодельные, но фактически это были изделия одного авторемонтного предприятия.

Чем интересна именно “Волна”

Купе “Волна”, которое недавно появилось в продаже, принадлежит именно к этой северодонецкой серии. Автомобиль создали на агрегатах советских моделей. В нем использовано унифицированную светотехнику, стекло и доступные в то время узлы.

Под капотом “Волны” установлен двигатель от Москвича-408. Это не делало автомобиль спортивным в современном понимании, но главная ценность этой машины не в скорости. Ее интерес - в дизайне, подходе к конструкции и самом факте существования такого проекта в Украине в 70-х годах.

Во внешности “Волны” заметны те же идеи, которые прослеживаются и в других авто этой серии. Это низкий силуэт, купейный формат и пластиковый кузов, который давал больше свободы для формы, чем традиционная металлическая штамповка.

“Лань”, “Заря” и другие родственники

Одним из самых известных автомобилей этой линейки является купе “Лань”. В 2021 году его можно было увидеть на фестивале OldCarLand. Оно также происходит из Северодонецкой авторемонтной базы, но имеет другую техническую начинку - двигатель от ВАЗ-2101.

Из-за этого “Лань” оказалась динамичнее “Волны”. Впрочем, оба автомобиля объединяет главное: они были созданы в одной среде, на базе одного нестандартного подхода и с большим желанием сделать что-то интереснее типичного советского транспорта.

Еще один пример - купе “Заря”. По одной из версий, оно принадлежало В. Миллеру, но в документах могло быть записано как “Новинка”. Такая путаница с названиями и документами лишь подчеркивает специфику эпохи: эти автомобили существовали на грани между заводским изделием, опытной разработкой и индивидуальной самоделкой.

Почему авто из Северодонецка интересны сейчас