Забута сторінка автопрому: в Україні у 70-х виготовляли стильні купе

В Україні виставили на продаж рідкісне купе під назвою “Волна”. Як повідомив телеграм-канал AC garage News, який відстежує цікаві знахідки на ретроавтомобільному ринку, це не просто чергова “саморобка” з радянських часів, а частина маловідомої історії українського автопрому.

Звідки взялася “Волна”

Щоб зрозуміти історію цього автомобіля, треба повернутися у 1960-ті роки. Саме тоді у Северодонецьку Луганської області з’явився мікроавтобус “Старт” — один із найцікавіших транспортних проєктів радянської України.

Його створили у 1963 році. Автором конструкції був Юрій Андрос. Машина отримала незвичний для того часу пластиковий кузов, а технічну основу запозичили у ГАЗ-21 “Волга”. Саме така комбінація зробила “Старт” реальним для дрібносерійного виробництва на Северодонецькій авторемонтній базі, відомій як САРБ.

Пізніше мікроавтобуси “Старт” виготовляли також у Луганську та Коростені. За різними оцінками, до 1970 року було зібрано близько двох сотень таких машин. Для радянської системи це була дуже нетипова історія, адже проєкт не належав до Мінавтопрому й не мав серйозної підтримки “згори”.

Він тримався переважно на ентузіазмі інженерів та місцевих керівників.

Пластиковий кузов і багато фантазії

Після “Старту” в Северодонецьку захотіли піти далі. Ідея була простою, але сміливою: якщо можна зробити мікроавтобус із пластиковим кузовом, то чому б не спробувати створити легковий автомобіль?

Матриці для таких кузовів виготовив ентузіаст Микола Парафенко зі Сватового. Його робота зацікавила керівників Северодонецької авторемонтної бази та представників міськелектромереж з Рубіжного. Так з’явилася серія незвичних купе, які зовні суттєво відрізнялися від типових радянських автомобілів.

За спогадами та даними ентузіастів, у Северодонецьку могли створити близько 11 таких машин. Вони мали різні назви: “Турист”, “Юність”, “Заря”, “Лань”, “Волна”, “Акула”, “Іскра” та інші. Формально частину цих автомобілів могли оформлювати як саморобні, але фактично це були вироби одного авторемонтного підприємства.

Чим цікава саме “Волна”

Купе “Волна”, яке нещодавно з’явилося у продажу, належить саме до цієї северодонецької серії. Автомобіль створили на агрегатах радянських моделей. У ньому використано уніфіковану світлотехніку, скло та доступні на той час вузли.

Під капотом “Волни” встановлений двигун від Москвича-408. Це не робило автомобіль спортивним у сучасному розумінні, але головна цінність цієї машини не у швидкості. Її цікавість — у дизайні, підході до конструкції та самому факті існування такого проєкту в Україні у 70-х роках.

У зовнішності “Волни” помітні ті самі ідеї, які простежуються і в інших авто цієї серії. Це низький силует, купейний формат і пластиковий кузов, який давав більше свободи для форми, ніж традиційне металеве штампування.

“Лань”, “Заря” та інші родичі

Одним із найбільш відомих автомобілів цієї лінійки є купе “Лань”. У 2021 році його можна було побачити на фестивалі OldCarLand. Воно також походить із Северодонецької авторемонтної бази, але має іншу технічну начинку — двигун від ВАЗ-2101.

Через це “Лань” виявилася динамічнішою за “Волну”. Втім, обидва автомобілі об’єднує головне: вони були створені в одному середовищі, на базі одного нестандартного підходу та з великим бажанням зробити щось цікавіше за типовий радянський транспорт.

Ще один приклад — купе “Заря”. За однією з версій, воно належало В. Міллеру, але в документах могло бути записане як “Новинка”. Така плутанина з назвами й документами лише підкреслює специфіку епохи: ці автомобілі існували на межі між заводським виробом, дослідною розробкою та індивідуальною саморобкою.

Чому авто з Севередонецьку цікаві зараз